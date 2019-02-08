Легендарный танцовщик и хореограф Владимир Васильев не скупился на автографы для сыктывкарских зрителей

Сегодня в Сыктывкаре прошел гала-концерт к 80-летию со дня рождения Екатерины Максимовой - вечер балета стал весомым поводом открыть для себя столицу Коми для ее супруга и партнера по сцене Владимира Васильева. Легендарная пара Максимова и Васильев на протяжении многих лет были солистами балетной труппы Большого театра, на мировом уровне творческая семейный и творческий тандем олицетворял русский балет, был одним из символов, а в некотором смысле и брендом русской культуры и отечественного балетного искусства. Визит Владимира Васильева в Сыктывкар состоялся благодаря тому, что в новом сезоне балетную труппу нашего театра возглавила Марина Рыжкина - бывшая солистка Большого театра и ученица Екатерины Максимовой. 10 лет назад именитая балерина ушла из жизни. В знак глубочайшей благодарности учителю Марина Рыжкина инициировала сегодняшний праздник танца и музыки.

Гала-концерт составили премьера одноактного комедийного балета "Привал кавалерии" (спектакль восстановлен хореографом-реконструктором Натальей Воскресенской) и сцены из спектаклей, в которых танцевала сама Екатерина Максимова, и номера, поставленные специально для нее. Перед началом концерта Владимир Васильев ответил на вопросы сыктывкарских журналистов.

- 1 февраля в Большом театре прошел гала-концерт, посвященный 80-летию Екатерины Максимовой. Неужели Сыктывкар удостоился чести стать вторым городом, который продолжил череду вечеров балетного искусства, посвященных вашей супруге?

- Да, это второй город. Я надеюсь, что Катюша, если бы была жива, то порадовалась тому, что одна из ее учениц теперь возглавляет сыктывкарскую балетную труппу. И, говорят, в театре произошли хорошие перемены, перемены к лучшему.

- Какие театры продолжат череду концертов памяти Екатерины Сергеевны?

- Даже не знаю. Во-первых, по телевидению на телеканале "Культура" целая неделя была посвящена юбилею Кати. Ну, во-вторых, я думаю, что в разных городах России эту дату отмечали. По-своему, по-разному, но отмечали. Я, например, вообще впервые в Сыктывкаре и очень этому рад. Рад тому, что буду по случаю юбилея Кати здесь пройдет премьера. Мы с Катей всегда хотели в день рождения одного из нас быть на сцене, и чтобы в этот вечер состоялась премьера с нашим участием. Так было несколько раз. А сегодня у нас с вами премьера (имеется в виду балет "Привал кавалерии"), и это очень важно!

Легендарный артист был рад встрече с хореографом-реконструктором балетов Натальей ВоскресенскойФото: Алиса КОЗЛОВА

- Во втором отделении концерта будут представлены номера, в которых Екатерина Сергеевна танцевала. Что в этой программе самое для вас дорогое?

- А вот это я скажу потом, после концерта. Вообще, артистов постоянно спрашивают: "Какой спектакль ваш самый любимый? Какая роль самая дорогая?" Если артист отвечает вам, какой спектакль ему дорог больше всего, то это еще не факт, что так оно и есть. Для настоящего артиста все роли, которые он исполнял, и все образы, которые он воплотил на сцене, они все очень дороги ему. И он всегда надеется, что будет еще лучше: будет еще герой, который окажется посильнее всех предыдущих.

- У вас с супругой был долгий творческий союз, а в истории балета есть еще подобные творческие дуэты?

- Я даже не знаю. Мы были неразделимы всегда. Всегда на сцене выступали Катя и Володя, Катя и Володя - французы потом потом сделали фильм с таким названием. Порой мы танцевали порознь, но это было не так часто.

- Вашей супруги уже нет, она ушла из жизни 10 лет назад. Сейчас вы очень многое делаете в память о ней: концерты, телепередачи и так далее.

- Да, и самое главное - это фильм, который называется "Письмо из прошлого". Там только Катя и только Катя, и ее закадровый голос, она читает текст письма - больше ничего другого нет.

Владимир Васильев смотрел концерт из зрительного зала вместе с сыктывкарской публикой.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Что вы ждете от Сыктывкара?

- Мне просто очень хочется, чтобы сегодня те люди, которых вы знаете, чтобы сегодня они танцевали лучше, чем всегда. И Катя в своей автобиографии "Мадам "Нет" признавалась, что глядя на своих учениц на сцене думала только обо дном: "Только бы они танцевали лучше меня".

- А это было возможно?

- Кому-то удавалось.

- Когда видишь архивные выступления Екатерины Максимовой, то понимаешь, что это очень трудно превзойти.

- Да, конечно трудно.

- Есть конкурс памяти Екатерины Максимовой. Как проявляют себя молодые танцовщики? Что сейчас с русским балетом?

- Молодые артисты хорошо себя проявляют. Я говорю о тех, которые действительно любят свое дело. И пока они не гонятся за материальной сущностью своей профессии, талантливые ребята проявляют себя очень даже хорошо.

- В вашем творческом союзе было сложно понять, кто из вас главный. У вас не возникало артистической ревности по отношению к жене?

- Нет, этого не было никогда, никакой ревности между нами не возникало. Катя, наверное, раньше ушла из балета, если бы я ее постоянно не вовлекал в творческий процесс. У нас были то одна постановка, то другая, то в театре, то на телевидении. Я был мотором в нашем союзе. Мы были противоположностями: Катюша была стайером, а я - спринтером. У меня было так: не получилось сразу, появлялось желание бросить это дело. А она меня заставляла двигаться вперед.

На этом общение с прессой завершилось, Владимир Васильев прошел в зрительный зал. Сыктывкарская публика встретила великого артиста бурными аплодисментами, многие сразу же поспешили взять у него автограф. Но как только в зале погас свет, внимание зрителей переключилось на сцену.

Владимир Васильев не скупился на автографыФото: Алиса КОЗЛОВА