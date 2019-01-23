2019-01-23T17:36:06+03:00
Звезды

В Сыктывкаре ждут приезда Владимира Васильева - в прошлом легендарного артиста балета, а сейчас хореографа

В столице Коми он почтит память покойной супруги Екатерины Васильевой
Алиса КОЗЛОВА
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Владимир Васильев прибудет в столицу Коми в качестве почетного гостя. Фото: www.oldgazeta19.Владимир Васильев прибудет в столицу Коми в качестве почетного гостя. Фото: www.oldgazeta19.
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В Сыктывкаре для ценителей балетного искусства готовится большой праздник: 7 февраля в театре оперы и балета пройдет гала-концерт в честь 80-летия выдающейся балерины Екатерины Максимовой. Особый статус празднику музыки и танца придаст приглашенный почетный гость Владимир Васильев - легенда русского балета, супруг и сценический партнер Екатерины Максимовой.

- Владимир Викторович дал согласие приехать в Сыктывкар. Он никогда не был в нашем городе, поэтому ему интересна столица Коми, - рассказали "КП в Коми" в пресс-службе театра.

Гала-концерт откроется премьерой комедийного балета на музыку Ивана Армсгеймера "Привал кавалерии". Спектакль был поставлен самим Мариусом Петипа еще в XIXвеке, а в наше время был восстановлен хореографом Натальей Воскресенской. Балетмейстер также прибудет в столицу Коми, чтобы вместе с сыктывкарской труппой отшлифовать поставновку и показать нашему зрителю вариант балета, максимально приближенный к его исконной версии.

Не исключено, что гала-концерт украсят приглашенные звезды. Во всяком случае сейчас руководство театра ведет активные переговоры с известными в стране артистами балета.

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