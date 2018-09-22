Звезды Большого театра — на сыктывкарской сцене: «Лебединое озеро» заиграло новыми красками

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-22T04:59:22+03:00

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Вчера в Театре оперы и балета показали немеркнущую классику — «Лебединое озеро». Сыктывкарские зрители не первый год наслаждаются этим знаковым произведением балетного искусства, но в этот раз удовольствие было особенно сильным, а овации — бурными, так как партии главных героев — Одетты-Одиллии и Зигфрида — исполнили артисты Большого театра Нина Капцова и Клим Ефимов.

Гости из Москвы покорили зрителейФото: Дарья ЮДИНА

Приглашенные звезды стали настоящими «золотыми ласточками» для жителей столицы Коми. Клим Ефимов блестяще передал все душевные переживания своего героя, в одночасье полюбившего прекрасную загадочную принцессу, а после — обманутого кознями злого колдуна. Нина Капцова чудесно совместила невинность и чистоту Одетты с дьявольским очарованием Одиллии: в постановке были моменты, когда невольно хотелось перейти на сторону зловещего двойника-тени. А их совместные сцены заставляли завороженно приподниматься в кресле, не упуская ни единой детали: «химия» между ними играла всеми красками. Удивительно, насколько хорошо артисты исполнили свои партии, ведь на подготовку было не так много времени: им пришлось выйти на сцену в новом для себя спектакле после одного дня репетиций. Но справиться помогла «домашность» Сыктывкара и чувство локтя:

— В Сыктывкаре я чувствую себя очень по-домашнему, мне здесь комфортно. Очень приятно было взаимодействовать с артистами труппы, они сильно мне помогли в этой нелегкой ситуации: выйти на сцену в новом балете так быстро непросто, — рассказал Клим Ефимов.

Темный двойник манил своим очарованиемФото: Дарья ЮДИНА

Порадовали зрителей и местные артисты. Буян Оюн в роли Шута — веселый и даже по-детски озорной — разбавил серьезность балета своей непосредственностью. Владимир Ли, исполнивший партию злого чародея Ротбара, экспрессивностью добавил классической постановке шарма. Другие члены труппы также не затерялись на фоне главных героев: каждый дополнил рисунок спектакля определенной изюминкой.

Шут разбавлял серьезную атмосферу своей непосредственностьюФото: Дарья ЮДИНА

В остальном балет остался верен негаснущей классике. И это представляется наилучшим решением: произведение Чайковского хорошо в своей неизменности. Отдельные реверансы — в сторону художника по костюмам: благодаря им легенда превращается в добрую сказку, заставляющую вспомнить детство, и приводить с собой в театр младшее поколение. Ещё одной звездой вечера стал музыка: безукоризненная игра оркестра под руководством Азата Максутова задавала тон всему действу и поддерживала зрителя в нужном градусе напряжения до самого конца.

Кстати, те, кто пропустил «Лебединое озеро» с московскими гостям, смогут отчасти наверстать упущенное. Сегодня в Театре оперы и балета «Зарни джиджъяс» закроют большим гала-концертом — все приглашенные звезды будут там танцевать.