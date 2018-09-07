2018-09-07T16:46:41+03:00
Звезды

Солисты Большого театра выступят на "Зарни джиджъяс"

Артисты станцуют главные партии в "Лебедином озере"
Алиса КОЗЛОВА
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Нина Капцова и Ким Ефимов уже много лет выступают на сцене Большого театра, а уже скоро приедут в Сыктывкар. Фото: www.bolshoi.ruНина Капцова и Ким Ефимов уже много лет выступают на сцене Большого театра, а уже скоро приедут в Сыктывкар. Фото: www.bolshoi.ru
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Фестиваль балетного искусства "Зарни джиджъяс" ("Золотые ласточки") обещает знакомство с артистами Большого театра. 21 сентября главные партии в балете "Лебединое озеро" исполнят Нина Капцова и Клим Ефимов - прима-балерина и артист театра, который справедливо называют символом русского балета и российской культуры.

Заслуженная артистка России Нина Капцова исполнит партию Одетты, ее партнером по сцене будет лауреат международных конкурсов Клим Ефимов (Зигфрид).

Напомним, нынешний сезон театра оперы и балета начнется с фестиваля финно-угорских государств и регионов "Зарни джиджъяс". Афишу фестиваля составят лучшие спектакли из репертуара театра. В первую очередь это шедевры классики "Лебединое озеро" и "Дон Кихот", а также балет, поставленный на музыку Михаила Герцмана московским хореографом Ниной Мадан "Подари мне детство".

Программу "Зарни джиджъяс" дополнят постановки приглашенных гостей из Чебоксар и Йошкар-Олы. Балетная труппа Чувашского государственного театра оперы и балета представит на суд сыктывкарской публики два одноактных спектакля: "Любовь-волшебница" и "Кармина Бурана". Артисты Марийского государственного театра оперы и балета привезут "Золушку".

www.komiopera.ru

www.komiopera.ru

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