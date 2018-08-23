Вначале сезона в театр оперы и балета слетятся "золотые ласточки"

СЕГОДНЯ 16:53 2018-08-23T16:57:03+03:00

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Новый сезон Государственный театр оперы и балета Республики Коми начнет на громкой позитивной ноте.

С 12 по 23 сентября на театральной сцене пройдет фестиваль балетного искусства финно-угорских государств и регионов России "Зарни джиджъяс" (в переводе с коми на русский - "Золотые ласточки"). Афишу фестиваля составят лучшие спектакли из репертуара театра. В первую очередь это шедевры классики "Лебединое озеро" и "Дон Кихот", а также балет, поставленный на музыку Михаила Герцмана московским хореографом Ниной Мадан "Подари мне детство".

Программу "Зарни джиджъяс" дополнят постановки приглашенных гостей из Чебоксар и Йошкар-Олы. Балетная труппа Чувашского государственного театра оперы и балета представит на суд сыктывкарской публики два одноактных спектакля: "Любовь-волшебница" и "Кармина Бурана". Артисты Марийского государственного театра оперы и балета привезут "Золушку".

Афиша предоставлена Государственным театром оперы и балета РКФото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы