Так судьба стучится в дверь: на "Зарни джиджъяс" Фортуна противостояла Джокеру, а любовь - воспоминаниям

История любви на грани безумия и фаталистическая притча продолжили фестиваль балетного искусства "Зарни джиджъяс". В минувшую пятницу на сыктывкарской сцене выступили артисты Чувашского государственного театра оперы и балета, которые привезли в столицу Коми сразу два спектакля - "Любовь-волшебница" и "Кармина бурана". Непродолжительные постановки, показанные публике поочередно, составили увлекательную программу вечера одноактных балетов.

Артисты из Чебоксар погрузили публику в атмосферу пестрой жизни цыганского табораФото: Алиса КОЗЛОВА

На фоне пестрых декораций цыганского табора перед зрителями разворачивалась драматическая страсть красавицы Канделас - главной героини постановки балетмейстера Галины Никифоровой "Любовь-волшебница". Богатейшую палитру душевных переживаний молодой цыганки (парию исполнила Анастасия Абрамова) органично отражала музыка испанского композитора Мануэль де Фалья. На музыкальную канву легко легла хореография, сочетающая элементы традиционных испанских танцев и классического балета.

Любовь Кармело вернет радость жизни для молодой КанделасФото: Алиса КОЗЛОВА

Основу сюжета составила трагедия молодой девушки, пытающейся забыть убитого возлюбленного. В образе призрака ( исполнитель партии Дмитрий Абрамов) он преследует Канделас, затягивая ее в пучину тревожных страданий и боли. Спасти девушку пытается цыган Кармело (Андрей Субботин), который влюблен в нее. Так сложился любовный треугольник: она, он и призрак. Жизнь одержит верх, но прежде героине придется пройти через магический ритуал, встречи с призраком и разочарование в прежней любви. История сердечных перипетий цыганки Канделас была рассказана артистами из Чебоксар буквально за один час.

Реальная любовь одержала верхФото: Алиса КОЗЛОВА

Во второй половине вечера публике предложили задуматься о глубоком: роль фатума в судьбе человека. Зрителю представили балет "Камина бурана" - хореографическое представление кантаты Карла Орфа. Знаменитое произведение немецкого композитора с первых аккордов настраивало философский лад. Балетмейстер Данил Салимбаев, работая над спектаклем, взялся исследовать сложноустроенную метафизическую область и попытался понять на примере простого юноши (партию исполнил Дмитрий Поляков), как влияет на человека счастливый случай и злой рок. На протяжении длительного отрезка жизненного пути - от рождения, через беззаботное детство, ветренную молодость и вплоть до среднего возраста - главного героя преследует Джокер. Кто он? Посланник дъявола? Злой шутник, готовый в любой момент смешать карты судьбы или наместник Бога, посылающий испытания человеку?

- Я очень хочу, чтобы зритель сам решил, кто такой Джокер. Спектакль задумывался таким образом, чтобы каждый человек увидел в нем нечто свое. Главное, что мы хотели сказать, заключается в том, что есть некая рука судьбы, которая ведет человека по жизни, - рассказал после спектакля о сверхзадаче постановки Алексей Рюмин, исполнитель партии Джокера.

Джокер - олицетворение злого рока постоянно преследует главного героя спектакляФото: Алиса КОЗЛОВА

Джокер присутствовал практически во всех сценах спектакля и нередко вступал в танцевальный диалог с главным героем. Особенно ярко смотрелся дуэт Джокера и Юноши в танце с кружками. Сцена хмельной пирушки изобиловала технически сложными прыжками, которые точно и синхронно исполняли не только солисты, но и кордебалет.

Многогранную задачу постановщик поставил перед Анной Серегиной, исполнительницей роли Фортуны. Балерина трижды перевоплощалась на сцене, что вполне оправдано - у Фортуны нет постоянного лица.

- Я считаю себя фаталистом, - признался журналисту "КП в Коми" Данил Салимбаев, балетмейстер-постановщик спектакля. - "Кармина бурана" - попытка понять, что есть судьба, как рука Бога влияет на жизнь человека. Какие знаки нам посылает Бог? И как понять, кто тебе помогает - Бог или дъявол.

Балет "Кармина бурана" настраивал зрителя на филосовский ладФото: Алиса КОЗЛОВА

Сыктывкарская публика радушно приняла балетную труппу из Чебоксар. Вечер музыки и танцев закончился бурными аплодисментами. Фестиваль "Зарни джиджъяс" продолжится сегодня вечером, в 18:0, спектаклем "Подари мне детство".