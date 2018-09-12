В Сыктывкаре фестиваль "Зарни джыджъяс" откроет балет "Дон Кихот"

СЕГОДНЯ 12:29 2018-09-12T12:35:22+03:00

Зрителей ждет шесть вечеров музыки и танца

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Сегодня, 12 сентября, в Сыктывкаре в театре оперы и балета состоится открытие фестиваля балетного искусства финно-угорских государств и регионов "Зарни джыджъяс" ("Золотые ласточки").

Зрителей ждут шесть праздничных вечеров музыки и танца. В афишу фестиваля вошли спектали из репертуара сыктывкарского театра, а также постановки театров Йошкар-Олы и Чебоксар.

Откроет фестиваль балет "Дон Кихот", главные партии в котором исполнят сыктывкарские артисты Наталья Супрун и Роман Миронов. Отметим, что год назад эта постановка стала победителем республиканского театрального конкурса имени Степана Ермолина в номинации "Лучший спекталь".

"Зарни джыджъяс" продолжится 14 сентября вечером одноактных спектаклей, которые исполнят артисты Чувашского государственного театра оперы и балета (город Чебоксары).