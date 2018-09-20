На "Зарни джыджъяс" танцевала Золушка с современным характером и мужчина в партии Мачехи

Фестиваль "Зарни джыджъяс" вновь удивил сыктывкарских ценителей балетного искусства, подарив им великолепный спекталь "Золушка". Артисты Марийского театра оперы и балета станцевали балет в постановке Константина Иванова, создавшего этакую лайт-версию хореографической трактовки сказки Шарля Перро: балетмейстер скомпилировал партитуру Сергея Прокофьева и сам написал либретто, в результате "из-под пера" мастера вышла красивейшая и динамичная постановка в два акта.

Постановка впечатляла сценографией - легкой, ненавязчивой, но очень точно раскрывающей суть происходящего на сцене.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Балетмейстер Константин Иванов создал спектакль, одинаково интересный как детской, так и взрослой аудитории. Впечатляли световые решения и оформление сцены. Легкая и воздушная сценография точно иллюстрировала обстановку каждого эпизода, отражала его основной посыл. Удивляла креативность постановщика, который даже прибегал к приемам иллюзиониста: в одной из сцен Золушка из скромной и бедной девушки на глазах у зрителей за считанные секунды превращалась в красавицу в бальном платье - этот фокус разгадали немногие. Оказывается, на сцене одну артистку быстро заменяла дублерша. Но данный момент привнес момент волшебства в добрую сказку.

Екатерина Байбаева постаралась привнести в характер Золушки черты современной девушкиФото: Алиса КОЗЛОВА

Образная музыка Прокофьева открыла для артистов балета широкие возможности для раскрытия персонажей и даже позволила отойти на один-два шага от классических канонов. Исполнительница партии Золушки Екатерина Байбаева наделила свою героиню чертами современной девушки.

- Моя Золушка - не затравленный зверек, запуганный злой мачехой, а вполне самодостаточная личность. У нее есть характер, она умеет мечтать и любить. Она любит все, что ее окружает: птиц, зверей, своих близких и даже Мачеху. Золушка может постоять за себя, но ей этого не дают. Мне очень хотелось, чтобы моя героиня была интересна молодежи. Я попыталась создать собирательный образ. Моя Золушка - юная девушка с прозрачной душой, добрым сердцем, но я добавила ей озорства, - рассказала "КП в Коми" Екатерина Байбаева.

Александр Самохвалов, репетируя партию Мачехи, научился танцевать на пуантахФото: Алиса КОЗЛОВА

Интересен был выбор исполнителя партии Мачехи. По задумке балетмейстера, женскую партию танцевал мужчина - этот креативный прием сделал образ гротескным и комичным. Но постановщик поставил перед артистом сложнейшую задачу: научиться танцевать на пуантах. Исполнителю партии Мачехи Александру Самохвалову удалось невозможное: встать на пуанты всего за один день (у балерин на это уходят годы). Но благодаря необычной роли танцор обогатил личный технический запас женскими па.

- Эта роль свалилась на меня, как снег на голову. Молодой человек, который репетировал партию Мачехи за два дня до премьеры травмировал ногу. Когда мне предложили эту роль, я был в полной растерянности, ведь партия предполагает танцы на пуантах. Так что пришлось буквально за один день осваивать новую технику танца. Это было очень непросто, - признался "КП в Коми" Александр Самохвалов.

Исполнителю партия Мачехи роль позволяет куражиться и импровизировать на сцене. Властная и самоуверенная дама в исполнении Александра не была лишена обаяния и кокетства, артист раскрыл ее характер в ироничном ключе.

- Каждый раз выходя на площадку, я не знаю, какой будет моя героиня сегодня. Что она учудит! Это очень вдохновляет и дает свободу творчества, - отметил артист балета в беседе с журналистом "КП в Коми".

Артистам кордебалета приходилось несколько раз переодеваться, чтобы станцевать в разных сценахФото: Алиса КОЗЛОВА

В Сыктывкар приехала лишь часть балетной труппы Марийского театра, поэтому очень непросто было отрабатывали спектакль артистам кардебалета. Одни и те же танцоры были задействованны во всех массовых сценах, поэтому им приходилось быстро перевоплощаться то в гномов, то в гостей королевского балла, то в волшебных помощниц доброй Феи.

Балетмейстер наполнил постановку сложными па, каждая партия требовала от исполнителей высокого мастерстваФото: Алиса КОЗЛОВА

На сцене марийского театра "Золушка" идет уже почти 10 лет, постановка получила признание не только на родине, но и за рубежом. А вчера артистам из Йошкар-Олы аплодировали стоя сыктывкарские зрители. Отметим, что фестиваль "Зарни джыджъяс" продолжится завтра, 21 сентября, балетом "Лебединое озеро" с участием артистов Большого театра.