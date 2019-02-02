Печорец семь лет мастерил копию буксировщика

У каждого человека есть свое хобби. Исходя из загруженности, мы сами выбираем, сколько времени посвятить любимому делу. Одним удается выкроить несколько минут в сутки, а другие превращают хобби в смысл жизни. Моделист-любитель из Печоры Иван Кульминский на строительство модели буксировщика потратил аж семь лет. Увы, уделять своему увлечению горожанину удавалось совсем немного времени.

Тем не менее, получившаяся модель стоила настойчивости и сил. Сейчас копия судна находится в печорском клубе моделистов и полюбоваться ей может любой. А оригинал буксировщика до сих пор курсирует по реке Печоре. «Комсомолка» пообщалась печорским самоделкиным Иваном Кульминским.

Страсть к пароходству в крови

Отец Ивана всю жизнь проработал механиком на теплоходе, так что страсть к кораблям у 30-летнего печорца в крови. Моделист все детство провел на работе у отца, постигая азы судоходства. Еще тогда у него зародилась любовь к флоту.

- Я с детства на реке. Каждый день перед моими глазами проходили десятки кораблей. Уже тогда мне было интересно, из чего они состоят, как устроены, - вспоминает Иван.

В детстве молодой человекстроил деревянные кораблики и какое-то время занимался в авиамодельном кружке в печорском Доме детского творчества. А после стал учиться моделированию дома, по книгам. «Со временем и интернет появился, - вспоминает Иван. - В 9 классе начал строить свою первую модель теплохода, но было мало опыта, и ничего толком не вышло».

В 2011 году "Комсомольский" переименовали во "Владимир Ширяев"

По-настоящему понять, как же устроены корабли, Иван Кульминский смог во время учебы в Печорском речном училище. И хотя молодой человек получил должность второго помощника капитана, по-настоящему поработать на реке ему не довелось.

- Вернувшись с армии, я увидел упадок флота, работы на реке практически не было и в будущем, возможно, уже не появится. Тогда решил не связывать свою работу с флотом, - с сожалением замечает Иван. - Но моделирование не бросил.

Семилетний долгострой

В 2011 году Иван искал новую модель для сборки. Еще с детства он знал о четырех буксировщиках, которые были названы в честь шахтерских поселков в Воркуте: Комсомольский, Советский, Заполярный и Северный. В 1975 году их построили на Лимендском судостроительном заводе в Котласе, а затем перегнали на реку Печору. Сначала суда активно перевозили плоты, а затем буксировали баржи с разными грузами.

- Три из них, кроме «Северного», до сих пор курсируют по Печоре, но почему-то захотелось сделать копию именно «Комсомольского», - отмечает молодой человек.

Стройка, которая затянулась на семь лет, началась летом 2011 года. Тогда Ивану удалось раздобыть необходимые для работы чертежи теплохода: одни ему дали в местной судоходной компании, другие передал знакомый капитан, который работал на теплоходах подобного типа. Занятия моделированием начались дома. Мастерской служил обычный балкон.

- Времени на хобби немного: в выходные и после работы. Иногда выделишь вечером час, но этого недостаточно. Моделирование – долгий кропотливый процесс, требует много времени. Поэтому и строил буксир семь лет, - объясняет Иван. – Со временем понял, что требуется помощь и пришел со своим проектом в местный клуб моделистов. Специалисты и подсказали, как лучше строить.

Фото:Владимир Полежаев

Для модели теплохода потребовались материалы, многие из которых не найти не то, что в Печоре, а даже в Коми.

- Например, стеклотекстолит я привез из Москвы. Закупал его на оптовых складах, а оргстекло заказывал из Сыктывкара. Что-то находил в Интернете. Также использовал много инструментов: бормашину, хирургические инструменты, скальпели, пинцеты, зажимы. Все, как у зубного врача! – шутит моделист. – В самом конце повесил на мачту флаг СССР.

Модель, построенная в масштабе 1:25, вполне судоходна и может плавать по воде. Внутри корпуса скрываются моторы, которыми можно управлять с помощью пульта.

- Я уже 3-4 года вывожу свой буксировщик на озеро, чтобы отладить работу механизмов. Одних моторов четыре пары сменил и нашел подходящий. Теперь мой «Комсомольский» ждет большая вода, - предсказывает моделист.

Модель буксировщика «Комсомольского» существует в единственном экземпляре и по-своему уникальна и интересна для коллекционеров. Тем не менее Иван признается, что продавать свой многолетний труд не планировал.

- С одной стороны, я строил копию судна для себя, для души. С другой стороны, если поступили бы предложения, возможно, рассмотрел бы их. Но, честно, продавать модель даже за 100 тысяч рублей не готов, - отмечает моделист.

Только цифры

Характеристика копии буксировщика «Комсомольский»

Высота – 52 см

Ширина – 27,3 см

Длина – 128 см

Вес – 7 кг

Есть мнение

Воркутинский моделист Олег Яменко:

- В нашем деле важен процесс создания – человек занят делом, самореализацией. Такие модели, как теплоход «Комсомольский», строятся от 3-4 месяцев до нескольких лет. Все зависит от наличия свободного времени и настроения. Теперь Иван, конечно, может продать свое изделие, но, вопрос - а кому оно нужно?

Ухтинский моделист Сергей Федотов:

- Сложности в сборке представленного теплохода «Комсомольский» не вижу. Просто надо было потратить кучу времени и денег. Копия уровня представленной делается в зависимости от того, сколько времени на нее выделить. В зависимости от трудозатрат ценник на такую модель должен достигать несколько десятков тысяч рублей.

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