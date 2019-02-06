Сыктывкарец Иван Суманеев: «На «Брейн-ринге» много не заработаешь»

В прошлом году команда из столицы Коми сенсационно дебютировала в телешоу «Брейн-ринг»: в финале наши эрудиты заняли второе место. К успеху интеллектуалов привел капитан команды Иван Суманеев. А в этом году ему доверили возглавить уже сборную России на международном интеллектуальном турнире «Кубок НТВ». Главный приз оспаривают 35 команд из 15 стран мира. Россияне проиграли первый бой, а сейчас готовятся взять реванш в следующей телепередаче.

"КП-Коми" пообщалась с капитаном сборной России Иваном Суманеевым и узнала, сколько нужно читать книг и как тренировать память, чтобы иметь шанс попасть на интеллектуальное телешоу.

- Иван, когда вам предложили стать капитаном сборной России на международном турнире?

- В августе прошлого года мне пришло письмо от Михаила Крюка. Он предложил мне возглавить сборную страны на «Кубке НТВ». Саму команду формировали редакторы программы «Брейн-ринг», они и решали, кто войдет в команду и кто ее возглавит.

Конечно, такое предложение стало для меня неожиданностью — это ответственно и почетно. В то же время я понимаю, что среди игроков «Брейн-ринга» есть немало достойных ребят, которые могли бы встать на капитанский мостик. И, в первую очередь, я имею в виду игроков из команды Сыктывкара.

название Иван Суманеев считает, что название Сыктывкара звучало свежо и необычно для «Брейн-ринга», поэтому местную команду и пригласили на телешоу. Фото из личного архива герояФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Вместе с вами в состав сборной вошла еще одна представительница сыктывкарской команды Наталья Горелова.

- Наталья на самом деле напрямую никак не связана с Сыктывкаром, но именно ее стоит благодарить за участие в телешоу эрудитов от столицы Коми. Наталья имеет большой опыт выступления на белорусском «Брейн-ринге», кроме того, она поддерживала дружеские отношения с ребятами из Сыктывкара, поэтому подготовила заявку от нашего города. И это сработало — нас позвали на чемпионат. Думаю, что само название Сыктывкара звучало свежо и необычно для «Брейн-ринга», поэтому нас и пригласили на телешоу.

- Вы давно играете в интеллектуальные игры?

- Интерес к соревнованиям эрудитов возник, когда мне еще не было 10 лет. В детстве я любил смотреть «Что? Где? Когда?», иногда даже угадывал ответы. Но активно участвовать в играх начал только в студенчестве. В Санкт-Петербургском университете действовал студенческий клуб «Что? Где? Когда?». В 2010 году наша команда заняла первое место среди студентов России в чемпионате по «Брейн-рингу».

- Какие призы получают победители интеллектуальных чемпионатов?

- Обычно призерам и победителям полагаются чисто символические призы: кубки и медали. Насколько знаю, в студенческой лиге сейчас появились ценные призы, но на телевизионном «Брейн-ринге» никаких призов нет. Организаторы считают, что игроки засветились на телевидении и уже это дает им бонусы для личной раскрутки.

Призеры и победители интеллектуальных игр получают исключительно символические призы. Фото из личного архива герояФото: Предоставлено "Комсомолке"

- То есть у вас увеличится число подписчиков в Инстаграме?

- Да, на это все и рассчитано (смеется). Мы становимся медийными лицам — это уже здорово.

- Проезд и проживание в Сколково вам хотя бы оплачивают?

- До Москвы добираемся на свои деньги. Для игроков организуют трансфер от станции метро до Сколково, еще нам полагается бесплатный обед. Все остальное — за свой счет. «Брейн-ринг» не для тех, кто мечтает заработать большие деньги, он для людей, увлеченных интеллектуальными играми.

- Нередко на «Брейн-ринге» задаются простые вопросы, и порой удивляет, почему игроки не могут ответить на них с ходу.

- Когда смотришь игру по телевизору, кажется, что все просто. Гораздо сложнее сосредоточиться, когда на тебя направлены десятки телекамер. Первое время на ринге было как-то непривычно. Только под конец сезона научился справляться с волнением и на игре чувствовал себя как дома.

- Может ли человек невысокого ума выбиться в элиту интеллектуальных игр?

- Многое зависит от культурно-образовательного уровня и кругозора. В интеллектуальных играх выступают люди с разным образованием, не обязательно с высшим. Важно быть человеком любознательным, обладать цепкой памятью и способностью анализировать информацию. Я постоянно тренирую свой мозг. У меня есть план по числу прочитанных книг в год — не меньше 70, и это не только художественная литература. Я слежу за новостями, киноновинками и громкими театральными премьерами. Чтобы не терять игровую форму, обязательно посещаю квизы, интеллектуальные турниры и викторины.

Хотя у самого Ивана Суманеева высшее образование, он уверен, что стать интеллектуалом можно и не заканчивая вуза. Фото из личного архива герояФото: Предоставлено "Комсомолке"

Справка «КП-Коми»

Иван Суманеев - 30 лет, холост, образование высшее

Любимые писатели: Набоков В.В, Уорен Р.П.

Любимые композиторы: Чайковский П.И., Вагнер Р.В.

Любимые кинорежиссеры: Джим Джармуш и Уэс Андерсон

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