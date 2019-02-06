2019-02-06T16:41:23+03:00
Общество

Сыктывкарец Иван Суманеев: «На «Брейн-ринге» много не заработаешь»

Впервые на интеллектуальном телешоу команду России возглавил житель Коми
Алиса КОЗЛОВА
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Сыктывкарец Иван Суманеев возглавил сборную России на международном интеллектуальном турнире «Кубок НТВ». Фото из личного архива герояСыктывкарец Иван Суманеев возглавил сборную России на международном интеллектуальном турнире «Кубок НТВ». Фото из личного архива герояФото: Предоставлено "Комсомолке"
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В прошлом году команда из столицы Коми сенсационно дебютировала в телешоу «Брейн-ринг»: в финале наши эрудиты заняли второе место. К успеху интеллектуалов привел капитан команды Иван Суманеев. А в этом году ему доверили возглавить уже сборную России на международном интеллектуальном турнире «Кубок НТВ». Главный приз оспаривают 35 команд из 15 стран мира. Россияне проиграли первый бой, а сейчас готовятся взять реванш в следующей телепередаче.

"КП-Коми" пообщалась с капитаном сборной России Иваном Суманеевым и узнала, сколько нужно читать книг и как тренировать память, чтобы иметь шанс попасть на интеллектуальное телешоу.

- Иван, когда вам предложили стать капитаном сборной России на международном турнире?

- В августе прошлого года мне пришло письмо от Михаила Крюка. Он предложил мне возглавить сборную страны на «Кубке НТВ». Саму команду формировали редакторы программы «Брейн-ринг», они и решали, кто войдет в команду и кто ее возглавит.

Конечно, такое предложение стало для меня неожиданностью — это ответственно и почетно. В то же время я понимаю, что среди игроков «Брейн-ринга» есть немало достойных ребят, которые могли бы встать на капитанский мостик. И, в первую очередь, я имею в виду игроков из команды Сыктывкара.

название Иван Суманеев считает, что название Сыктывкара звучало свежо и необычно для «Брейн-ринга», поэтому местную команду и пригласили на телешоу. Фото из личного архива героя Фото: Предоставлено "Комсомолке"

название Иван Суманеев считает, что название Сыктывкара звучало свежо и необычно для «Брейн-ринга», поэтому местную команду и пригласили на телешоу. Фото из личного архива герояФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Вместе с вами в состав сборной вошла еще одна представительница сыктывкарской команды Наталья Горелова.

- Наталья на самом деле напрямую никак не связана с Сыктывкаром, но именно ее стоит благодарить за участие в телешоу эрудитов от столицы Коми. Наталья имеет большой опыт выступления на белорусском «Брейн-ринге», кроме того, она поддерживала дружеские отношения с ребятами из Сыктывкара, поэтому подготовила заявку от нашего города. И это сработало — нас позвали на чемпионат. Думаю, что само название Сыктывкара звучало свежо и необычно для «Брейн-ринга», поэтому нас и пригласили на телешоу.

- Вы давно играете в интеллектуальные игры?

- Интерес к соревнованиям эрудитов возник, когда мне еще не было 10 лет. В детстве я любил смотреть «Что? Где? Когда?», иногда даже угадывал ответы. Но активно участвовать в играх начал только в студенчестве. В Санкт-Петербургском университете действовал студенческий клуб «Что? Где? Когда?». В 2010 году наша команда заняла первое место среди студентов России в чемпионате по «Брейн-рингу».

- Какие призы получают победители интеллектуальных чемпионатов?

- Обычно призерам и победителям полагаются чисто символические призы: кубки и медали. Насколько знаю, в студенческой лиге сейчас появились ценные призы, но на телевизионном «Брейн-ринге» никаких призов нет. Организаторы считают, что игроки засветились на телевидении и уже это дает им бонусы для личной раскрутки.

Призеры и победители интеллектуальных игр получают исключительно символические призы. Фото из личного архива героя Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Призеры и победители интеллектуальных игр получают исключительно символические призы. Фото из личного архива герояФото: Предоставлено "Комсомолке"

- То есть у вас увеличится число подписчиков в Инстаграме?

- Да, на это все и рассчитано (смеется). Мы становимся медийными лицам — это уже здорово.

- Проезд и проживание в Сколково вам хотя бы оплачивают?

- До Москвы добираемся на свои деньги. Для игроков организуют трансфер от станции метро до Сколково, еще нам полагается бесплатный обед. Все остальное — за свой счет. «Брейн-ринг» не для тех, кто мечтает заработать большие деньги, он для людей, увлеченных интеллектуальными играми.

- Нередко на «Брейн-ринге» задаются простые вопросы, и порой удивляет, почему игроки не могут ответить на них с ходу.

- Когда смотришь игру по телевизору, кажется, что все просто. Гораздо сложнее сосредоточиться, когда на тебя направлены десятки телекамер. Первое время на ринге было как-то непривычно. Только под конец сезона научился справляться с волнением и на игре чувствовал себя как дома.

- Может ли человек невысокого ума выбиться в элиту интеллектуальных игр?

- Многое зависит от культурно-образовательного уровня и кругозора. В интеллектуальных играх выступают люди с разным образованием, не обязательно с высшим. Важно быть человеком любознательным, обладать цепкой памятью и способностью анализировать информацию. Я постоянно тренирую свой мозг. У меня есть план по числу прочитанных книг в год — не меньше 70, и это не только художественная литература. Я слежу за новостями, киноновинками и громкими театральными премьерами. Чтобы не терять игровую форму, обязательно посещаю квизы, интеллектуальные турниры и викторины.

Хотя у самого Ивана Суманеева высшее образование, он уверен, что стать интеллектуалом можно и не заканчивая вуза. Фото из личного архива героя Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Хотя у самого Ивана Суманеева высшее образование, он уверен, что стать интеллектуалом можно и не заканчивая вуза. Фото из личного архива герояФото: Предоставлено "Комсомолке"

Справка «КП-Коми»

Иван Суманеев - 30 лет, холост, образование высшее

Любимые писатели: Набоков В.В, Уорен Р.П.

Любимые композиторы: Чайковский П.И., Вагнер Р.В.

Любимые кинорежиссеры: Джим Джармуш и Уэс Андерсон

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ИСТОЧНИК KP.RU

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