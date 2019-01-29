Под руководством сыктывкарца Ивана Суманеева сборная России стремится в финал "Брейн ринга"

Сыктывкарец Иван Суманеев, под началом которого команда столицы Коми заняла второе место на интеллектуальном чемпионате "Брейн ринг", теперь возглавляет сборную России на одноименном международном турнире. Соревнования эрудитов проходят в инновационном центре Сколково.

В состав сборной России вошли еще пять интеллектуалов: Наталья Горелова, бывшая сыктывкарка, а ныне жительница Санкт-Петербурга, калининградцы Константин Осетинский и Павел Миньковский, екатеринбуржец Борис Савельев и представительница Калуги Кристина Заляуакайте. На прошлой неделе, 19 января, сборная страны вступила в спор за Кубок "НТВ" на международном турнире "Брейн ринг".

Награды соревнований среди эрудитов оспаривают команды из 17 стран мира - это, в частности, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, Армения, Израиль, Казахстан и Туркмения.

Дебют сборной России оказался неудачным, команда вылетела на отборочном туре. Россияне проиграли сборной Белоруссии со счетом 2:5. Наши эрудиты дали верный ответ только на два вопроса. Первый касался механизма инженера Хьюго Бурта, которое было создано 100 лет назад и даже включено в ежегодный список британских изобретений как "наиболее глупый прибор". Любопытно, что свтор называл свою техническую новинку "Пыхтящий Билли". Оказалось, что речь шла о пылесосе - правильный ответ дал Константин Осетинский. А второй вопрос был посвящен деревне Сколково, которая исчезла с карты России 1946 году. Бывшая сыктывкарка Наталья Горелова объяснила, куда делся населенный пункт: "У Сколково поменялся административный статус: была деревня, а стало село". Увы, но во второй половине игры фортуна отвернулась от эрудитов из сборной России.

Впереди подопечных Ивана Суманеева ждут еще три телепередачи.

- Международный турнир практически не отличается от игр чемпионата России "Брей ринг", разве что я выступаю не с "родной" командой. Конечно, это осложняет игру, ведь у нас было не так много времени, чтобы сыграться и почувствовать себя одной командой, - прокомментировал итоги выступления на "Брейн ринге" Иван Суманеев.