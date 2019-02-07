2019-02-07T13:32:22+03:00
Общество

В Сыктывкаре здание старой фабрики переоборудуют под поликлинику

Через полгода горожане смогут воспользоваться услугами медиков в новых учреждениях
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре под поликлиники отдали старую фабрику «Олень» и радиодом. Через полгода горожане смогут воспользоваться услугами медиков в новых учреждениях, сообщает «БНК»

Местные жители жалуются, что действующая амбулатория имеет большой износ. Минздав Коми проинспектировал несколько объектов и пришел к выводу, что здание № 29а по улице Школьной — самый лучший вариант.

Медучреждение займет два этажа без перехода в соседний корпус. Основные ремонтные работы на объекте начнутся в середине февраля. Открытие новой поликлиники запланировано на август 2019 года.

Ещё один вариант, который рассматривался и также будет реализован – это строительство нового здания на месте ветхой поликлиники.

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Сейчас здание оценивается в 61 миллион рублей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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