Депутат Госдумы от Коми ответила, как можно остановить стройку на станции Шиес

10 февраля в Коми завершается декада протестов против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Однако, несмотря на все акции, пикеты, митинги – стройка мусорного свалки продолжается. Но что же нужно сделать, чтобы строительные работы на Шиесе наконец прекратились?

С этим вопросом мы обратились к депутату Госдумы от республики Коми Ольге Епифановой, которая уже высказывала свое мнение по этой теме. «Комсомолка» приводит ответ народного избранника полностью и без правок.

«Проблема с утилизацией бытовых отходов давно находится в запущенном состоянии. И для ее решения необходима современная высокотехнологичная отрасль, которой сейчас в нашей стране нет. А то, что ныне называют «мусорной реформой», носит фрагментарный, точечный характер и не способно решить проблему отходов. Мы прекрасно это видим по тому, что происходит во многих регионах России. Как сказал лидер нашей партии Сергей Миронов, реформу, как водится, начали с конца – с поборов, возложенных на граждан. И это, конечно, нашло свое отражение в усугубившейся ситуации с мусором в ряде регионов. Но прежде чем вводить новые правила для граждан, нужно выстроить новую отрасль и создать инфраструктуру для сбора и переработки отходов. Ну и отдельная тема — это Архангельская область и строительство полигона в Шиесе, где жители региона до сих пор не видели проект планируемого экотехнопарка. И до тех пор, пока не станет ясно, что проект технологичен, абсолютно безопасен, и не вызывает протеста у населения, о его реализации не может быть речи. 22 января Госдума поддержала проект протокольного поручения Комитету по экологии и охране окружающей среды, внесенный депутатами нашей фракции. Профильному Комитету Госдумы поручено запросить у Генеральной прокуратуры и Правительства РФ информацию о законности скрытого налогообложения граждан, а именно, включения в состав коммунальной услуги работ по обезвреживанию и захоронению отходов.

Наша цель – остановить реформу в таком виде. Поэтому мы ждём ответов и результатов. Ждем реакцию надзорного органа, либо идем в суд. Мы будем следить за ходом «мусорной реформы» и делать всё, чтобы её пересмотреть. В таком случае и строительство в Шиесе будет остановлено до выяснения всех необходимых фактов, о которых я сказала выше».

С аналогичным вопросом мы обратились и к другим представителям Коми в Государственной Думе и Совете Федерации России.

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