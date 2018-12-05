2018-12-05T16:02:11+03:00
Общество

Депутат Госдумы Ольга Епифанова о мусорном полигоне на Шиес: «Ситуация с захоронением отходов накалена до предела»

Представитель региона в Госдуме России от Коми полностью поддерживает протесты против огромной мусорной свалки
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: echosevera.ruФото: echosevera.ru
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Вчера стало известно, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков доложит Владимиру Путину об обращении жителей Архангельской области. Напомним, северяне уже давно выступают с призывом к главе государства не допустить "превращения русского Севера во всероссийскую свалку".

В это же время «Комсомольская правда в Коми» продолжает собирать мнения народных избранников по животрепещущей теме. Свое точку зрения высказала депутат Государственной Думы от Республики Коми Ольга Епифанова. По-мнению политика, «ситуация с захоронением отходов накалена до предела».

- Я полностью поддерживаю протест против мусорных свалок, который состоялся 2 декабря 2018 года в регионе. Я изучила этот острый для Севера вопрос, встречалась с Губернатором Архангельской области, Главой Республики Коми, представителями мэрии Москвы, с экологами, юристами, - рассказала политик.

Она также добавила, что лично подписала и внесла поправку в федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

- Поправка нужна для того, чтобы продлить срок реализации реформы по обращению с ТКО до 1 января 2022 года. Это даст нам время, чтобы разработать оптимальные пути решения вопросов с ТКО без паники и с учетом особенностей северных регионов, - считает Ольга Епифанова.

Кроме того, народная избранница акцентировала внимание на том, что она входит в состав Госкомиссии по Арктике и обязательно вынесет вопрос Шиеса на ближайшем заседании.

- Давайте будем использовать законные меры для того, чтобы это остановить, - заключила Ольга Епифанова.

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