Владимиру Путину доложат: жители Коми против строительства полигона в Шиесе

Президенту РФ будет доложено об обращении жителей Архангельской области, выступивших с призывом к главе государства не допустить "превращения русского Севера во всероссийскую свалку", приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

- Мы видели в СМИ это обращение. Безусловно, о нем будет доложено, - сказал Дмитрий Песков журналистам.

Он не стал отвечать на вопрос, есть ли какая-то позиция у Кремля по данной проблеме.

- Я не могу пока вам сказать. Безусловно, нужно этот вопрос рассмотреть с экспертной точки зрения, - отметил пресс-секретарь.

Напомним, в минувшие выходные в Архангельской области и в Коми прошли митинги против строительства там мусорных полигонов, на которые планируется вывозить бытовые отходы, в частности, из Москвы.

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