2019-02-11T17:18:12+03:00
Общество

В Сыктывкаре рухнувшая снежная глыба замуровала жителей многоквартирного дома

Откапывали заблокированный вход сотрудники МЧС по Коми
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото жителей дома №4 по улице ЮностиФото жителей дома №4 по улице Юности
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Вход в один из подъездов дома № 4 по улице Юности в Эжвинском районе Сыктывкара был заблокирован глыбой льда, рухнувшей с крыши. Откапывали замурованный вход сотрудники МЧС по Коми. При этом аварийная служба бездействовала. Жители рассказывают, что до этого сигнализировали в управляющую компанию об опасности, но никаких мер принято не было.

Тяжелая глыба из снега и льда упала утром в воскресенье, 10 февраля. Если бы в это время из дома выходил человек, то трагедии было бы не избежать.

Фото жителей дома №4 по улице Юности

Фото жителей дома №4 по улице Юности

- Если бы я в это время вышла с коляской, то просто бы не успела среагировать и отбежать! Нас бы похоронило под слоем льда! В управляющей компании знают, что дом аварийный, что угроза обвала реальна, но ничего не делают. Это полная халатность! - сообщила «Комсомолке» возмущенная жительница дома Иванна Л.

Фото жителей дома №4 по улице Юности

Фото жителей дома №4 по улице Юности

Жители, замурованные в доме, начали звонить в аварийную службу. Но никто оттуда не приехал. Тогда люди сообщили об инциденте в МЧС по Коми, откуда в считанные минуты прибыли спасатели, почистили вход и вызволили людей.

- Спасибо ребятам из МЧС! Проделали работу аварийной службы, специалисты которой так и не появились, - написали люди. К слову, аварийка ЖЭУ-4 прибыла на место происшествия только на следующий день.

Кстати, недавно одна из управляющих компаний Сыктывкара была оштрафована на сто тысяч рублей за неубранный снег и сосульки, сообщает администрация города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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