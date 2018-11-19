Фото воркутинского дома, занесенного по крышу снегом, оказалось фейком

Сегодня утром один из сыктывкарских новостных сайтов опубликовал историю о том, как некий воркутинец Кирилл К. в течение 12 часов лопатой расчищал территорию возле своего дома. Материал иллюстрировала фотография занесенного по самую крышу деревянного дома. К входной двери здания вел коридор, ограниченный высоким сугробом.

В материале рассказывается, как воркутинец в одиночку откапывал вход в свой дом, который оказался завален снегом. Высота сугробов достигала трех метров. Дом был окружен снегом по самую крышу. Мужчина решил не дожидаться спецтехники и самостоятельно очистил крыльцо, а затем прорубил площадку во дворе. Битва с последствиями разгула снежной стихии отняла у Кирилла К. 12 часов.

"Комсомолка" выяснила, что эта история никак не связана с Воркутой, где в последние дни бушевали сильнейшие снежные бури.

- В Воркуте нет частных домов, так что эта фотография не могла быть сделана в нашем городе, - пояснил "КП в Коми" Александр Литвинов, советник воркутинского мэра.

Представитель городской администрации отметил, что одноэтажные дома обычно стоят на жележнодорожных станциях, входящих в состав муниципалитета. Но там снег расчищается силами газоснабжающих организаций или другими промышленными предприятиями, и обычно рабочие действуют оперативно.

- Скорее всего, этот снимок является фейком, то есть не отражает реального положения дел, - к таким выводам пришел Александр Литвинов.