Фигурист Дмитрий Алиев поборется за путевку на чемпионат мира

Ухтинец Дмитрий Алиев готовится выступить в финале Кубка России по фигурному катанию, который стартовал сегодня в Нижнем Новгороде. Спортсмен намерен вступить в спор за путевку на чемпионат мира в Японии. Отметим, что в нынешнем сезоне Дмитрий Алиев не смог порадовать своих поклонников стабильными выступлениями, что имеет свое объяснение.

- Нынешний сезон для Дмитрия является постолимпийским, этот период считается очень тяжелым для спортсменов. И это нормально. Фигурист пережил сильный стресс на Олимпиаде, и это отразилось на его общем психологическом состоянии, - разъяснила "КП в Коми" руководитель федерации фигурного катания Коми Ирина Иванова.

Дмитрий Алиев занял только пятое место на чемпионате России в Саранске, после чего был зачислен в резерв сборной страны. После того, как фигуристы-одиночники продемонстрировали себя не в лучшей форме на чемпионате Европы (это не касается Александра Самарина), руководство российской федерации фигурного катания приняло решение провести отбор на первенство планеты в финале Кубка России.

В Нижнем Новгороде Дмитрий Алиев выступит с произвольной программой, подготовленной совместно с Ильей Авербухом (призер Олимпийских игр, продюсер ледового шоу). Не исключено, что фигурист представит новую короткую программу. Чем удивит любителей спорта олимпиец, станет известно уже совсем скоро. В этот четверг, 21 февраля, Дмитрий Алиев выступит с короткой программой на соревнованиях фигуристов-одиночников.

Напомним, уроженец Ухты Дмитрий Алиев является единственным выходцем из Коми, кому удалось достичь высоких результатов в фигурном катании. Спортсмен является обладателем бронзовой медали юношеских Олимпийских игр-2016, победителем юношеских Олимпийских игр-2016 в командных соревнованиях. В 2018 году фигурист дебютировал на Олимпиаде в корейском Пхенчхане, где занял 7 место. Спортсмен живет в Санкт-Петербурге, тренируется под руководством Евгения Рукавицына