2019-02-08T17:06:46+03:00
Звезды

Сыктывкарский психолог объяснил феномен Ольги Бузовой

Специалист Илья Соболев представил свою точку зрения, почему звезда "Дома-2" так популярна
Евгений Никитин
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Ольга Бузова приедет в Сыктывкар уже 15 февраляОльга Бузова приедет в Сыктывкар уже 15 февраляФото: Архив "КП"
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Многие сыктывкарцы уже устали от новостей про звезду «Дома-2» Ольгу Бузову, которая едет в столицу Коми. В это время поклонники певицы с нетерпением ждут шоу, которое пройдет уже 15 февраля. Но и те, и другие иногда задумываются, а как телеведущая обрела популярность и целую армию фанатов? В связи с этой темой появился даже целый термин «феномен Ольги Бузовой».

Психолог, тренер, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Илья Соболев представил «КП-Коми» свою версию этого явления.

По мнению специалиста, история успеха Ольги Бузовой восхитительна и головокружительна.

- Из грязи в князи, прямо как в русских сказках. А кто не любит сказки? Их обожают все! Каждая девочка стремится найти принца на белом коне и найти свою хрустальную туфельку, которая сделает ее принцессой. Каждый парень мечтает стать богатым и знаменитым, причем желательно быстро и качественно, как в фантастических историях про молодых миллиардеров. Таким образом, люди всегда ищут некий ориентир и пример для подражания, которому бессознательно хочется подражать, за кем хочется следить и по возможности быть ближе. Ольга Бузова – это герой нашего времени. Ни больше, ни меньше. И ей стремятся подражать очень и очень многие, - подчеркивает Илья Соболев.

Психолог отмечает, что людей привлекает ее открытость и непринужденность. Та легкость и простота, которая ей присуща, девушек завораживает и очаровывает. Все потому, что многие сами всегда мечтали научиться подобной легкости и непринужденности. Потому наблюдают за своим героем, пытаясь научиться этим важным навыкам.

- Поклонников привлекает ее умение быть смешной и не «напрягаться» по поводу того, что о ней говорят. Фактически, многих очаровывает ее умение высмеивать собственные недостатки и плевать на мнение хейтеров. Мол, да я глупая, и что? Поклонники обожают ее и за это, - напоминает специалист.

Так что Ольга Бузова - в первую очередь пример успеха. Она – это сказка, в которую хочется верить. Людям физически необходимо верить в красивые судьбы и говокружительные истории успеха. Ведь если сказка существует, то я ведь тоже так смогу, правда?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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