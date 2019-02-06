2019-02-06T11:43:26+03:00
Общество

Сыктывкарцы скупили почти все билеты на концерт Ольги Бузовой

Их осталось совсем немного, сообщают организаторы мероприятия
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Через 10 дней в Сыктывкар приедет поп-дива Ольга Бузова. Билеты на ее концерт разошлись, как горячие пирожки. Их осталось совсем немного, сообщают организаторы мероприятия.

Зал универсального спортивного комплекса «Орбита», где пройдет шоу звезды российской эстрады, рассчитан на более чем 600 посадочных мест. Согласно информации, размещенной на сайте концертного агентства, билетов на сидячие места осталось не более шестидесяти. Даже в ВИП-зоне, которая вмещает 33 зрителя, осталось всего четыре места. К слову, билет на козырные места стоит 5 тысяч рублей.

Всего в продажу поступило тысяча билетов на танцпол перед сценой. На сегодня, как сообщают организаторы, осталось меньше 120 билетов для тех, кто хочет поплясать под песни знаменитости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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