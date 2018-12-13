2018-12-13T14:24:35+03:00
Общество

Что будет есть и пить Ольга Бузова в Сыктывкаре: опубликован райдер певицы

Мы узнали, какие необычные требования содержит бытовой райдер 32-летней певицы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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В середине февраля в Сыктывкар приедет звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова. Мы узнали, какие необычные требования содержит бытовой райдер 32-летней певицы.

Требования Ольги Бузовой к организаторам концертов довольно жесткие. Отдельная гримерка, в которой к приезду знаменитости «не должно быть лишних людей», - это традиционное пожелание многих звезд шоу-бизнеса. Но это далеко не все, что необходимо Ольге Бузовой для того, чтобы подготовиться к концерту. В гримерку артистка просит сырную и мясную нарезки, вино и коньяк Hennessy VSOP стоимостью 4,5 тысячи рублей, пять бутылок энергетика, лак и шампунь для волос определенной дорогой марки. Также в комнате звезды должен быть кальян на грейпфруте до выступления за три часа и после выступления в течение двух часов.

Отметим также, что Ольга Бузова выступит не в концертном зале «Ренова», как предполагалось ранее, а в универсальном-спортивном комплексе «Орбита». Звезда споет свои хиты в центральном зале, который рассчитан на 600 сидячих мест.

Кстати, в продажу уже поступили билеты на концерт поп-дивы, которые стоят от 1500 до 3500 тысяч рублей. «Еще не купили ни одного билета, так что приходите», - посоветовала билетёрша кассы в «ЦУМе».

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