Что будет есть и пить Ольга Бузова в Сыктывкаре: опубликован райдер певицы

В середине февраля в Сыктывкар приедет звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова. Мы узнали, какие необычные требования содержит бытовой райдер 32-летней певицы.

Требования Ольги Бузовой к организаторам концертов довольно жесткие. Отдельная гримерка, в которой к приезду знаменитости «не должно быть лишних людей», - это традиционное пожелание многих звезд шоу-бизнеса. Но это далеко не все, что необходимо Ольге Бузовой для того, чтобы подготовиться к концерту. В гримерку артистка просит сырную и мясную нарезки, вино и коньяк Hennessy VSOP стоимостью 4,5 тысячи рублей, пять бутылок энергетика, лак и шампунь для волос определенной дорогой марки. Также в комнате звезды должен быть кальян на грейпфруте до выступления за три часа и после выступления в течение двух часов.

Отметим также, что Ольга Бузова выступит не в концертном зале «Ренова», как предполагалось ранее, а в универсальном-спортивном комплексе «Орбита». Звезда споет свои хиты в центральном зале, который рассчитан на 600 сидячих мест.

Кстати, в продажу уже поступили билеты на концерт поп-дивы, которые стоят от 1500 до 3500 тысяч рублей. «Еще не купили ни одного билета, так что приходите», - посоветовала билетёрша кассы в «ЦУМе».

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Скоро в билетных кассах Сыктывкара должны появиться билеты на концерт Ольги Бузовой. Шоу столичной звезды должно состояться в столице Коми 15 февраля, сообщили организаторы (подробности).

Ольга Бузова приедет в Сыктывкар с концертом

В Сыктывкар приезжает одна из самых известных персон российского шоу-бизнеса — Ольга Бузова. Ориентировочная дата концерта — 15 февраля, примерная цена билета на шоу — 2 тысячи рублей, сообщают организаторы (подробности).

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