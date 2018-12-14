Чемпионат по дрифту, «Каменная радуга», презентация рок-альбома: отдых на любой вкус в Сыктывкаре

Новый год все ближе и ближе, а праздничного настроения нет и в помине? Вы ещё успеете его нагулять — главное, выбрать место и способ. Можно потрясти стены на презентации рок-альбома от сыктывкарской группы, можно насладиться бенефисом неповторимой Ольги Сосновской, а можно понаблюдать за скачками железных коней на зимнем чемпионате по дрифту. Выбор только за вами, а чтобы определиться с ним — читайте наш дайджест.

Фото: "ВКонтакте"

ЧТО: Сыктывкарские автолюбители смогут «выгулять» своих железных лошадок на зимнем чемпионате по дрифту на этих выходных. Для зрителей вход на «Syktyvkar Winter Drift Cup» будет бесплатным отличная возможность подзарядиться драйвом перед Новым годом.

ГДЕ: Выльгортские озера (схема проезда).

КОГДА: 15–16 декабря. Вход для зрителей откроют в 12 часов.

Фото Артура Артеева

ЧТО: Хотите увидеть игру «Каменной радуги»? В Национальном музее недавно открылась выставка, собравшая минералы и камни из разных уголков земного шара: агатовую жеоду из Бразилии, лазурит из Забайкалья, болгарскую бирюзу, доминиканский пектолит продолжать необычный список можно долго. Кроме камней на выставке можно увидеть горные пейзажи.

ГДЕ: Отдел природы Национального музея (улица Коммунистическая, 6).

КОГДА: 15 декабря, с 10 до 17 часов.

ЧТО: Сыктывкарская рок-команда «Ashesfalls» в субботу презентует новый альбом «Right After Chaos». Крышесносная музыка и подходящая атмосфера — все ингредиенты для отличного отдыха в одном месте. Такой мега-концерт нельзя пропустить!

ГДЕ: Клуб «Маяковский».

КОГДА: 15 декабря, в 22 часа 30 минут.

В воскресенье - бенефис Ольги Сосновской

ЧТО: Театр оперы и балета продолжает радовать своих зрителей захватывающими сердца постановками и концертами. В пятницу юбилей Колледжа искусств, в воскресенье — бенефис Ольги Сосновской. Горячо любимая народом артистка будет играть первую скрипку в оперетте «Жозефина и Наполеон».

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: Концерт «Сердца искусству открываем» — 14 декабря в 18 часов, оперетта «Жозефина и Наполеон» 16 декабря в 18 часов.

Диджей AIME

ЧТО: Качественная электронная музыка и четыре диджея — каждый со своим видением: похоже, Сыктывкар готовит пир для музыкальных гурманов. На открытие «Offline» приедет из Москвы AIME — диджей, визитной карточкой которого является динамичный грувовый хаус с характерным объемом и теплом старых виниловых композиций. Жечь танцпол своей музыкой будут и наши электронщики: Zifra, Subkultur, Breter.

ГДЕ: «Offline» (улица Морозова, 47).

КОГДА: 14–15 декабря. Начало — в 23 часа 55 минут.

Не забываем собирать себе праздничное настроение: хорошим подспорьем в этом деле будет смех. Посмеяться от души можно будет на комической опере «Севильский цирюльник» 21 декабря в 18 часов в 30 минут. Билеты — по ссылке.

Ещё хвойно-мандаринковым настроением можно поймать, готовя свой дом к празднику. Хотите украсить свою крепость нешаблонными игрушками? Тогда полный вперед на Новогоднюю ярмарку подарков в Центре народного творчества (Советская, 28)! Там вас научат расписывать ёлочные игрушки в верхневычегодском стиле и собирать новогодние букеты из природных материалов. Кроме того, на ярмарке вы сможете купить интересные подарки, игрушки и украшения, созданные руками и воображением крутых мастеров декоративно-прикладного искусства. Запись на мастер-классы и справки по телефону: 8 (8212) 24-67-17.