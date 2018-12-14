Чемпионат по дрифту, «Каменная радуга», презентация рок-альбома: отдых на любой вкус в Сыктывкаре

Новый год-2019 все ближе и ближе, а праздничного настроения нет и в помине? Вы ещё успеете его нагулять — главное, выбрать место и способ. Можно потрясти стены на презентации рок-альбома от сыктывкарской группы, можно насладиться бенефисом неповторимой Ольги Сосновской или понаблюдать за скачками железных коней на зимнем чемпионате по дрифту. Выбор только за вами, а чтобы жителям столицы Коми могли определиться с ним — прочитайте наш дайджест на 15-16 декабря.

Фото: "ВКонтакте"

ЧТО: Сыктывкарские автолюбители смогут выгулять своих железных лошадок на зимнем чемпионате по дрифту на этих выходных. Для зрителей вход на «Syktyvkar Winter Drift Cup» будет бесплатным. Автомобильные гонки - это отличная возможность подзарядиться драйвом перед Новым годом.

ГДЕ: Выльгортские озера (схема проезда).

КОГДА: 15–16 декабря. Вход для зрителей откроют в 12 часов.

Фото Артура Артеева

ЧТО: Хотите увидеть игру «Каменной радуги»? В Национальном музее недавно открылась выставка, собравшая минералы и камни из разных уголков земного шара: агатовую жеоду из Бразилии, лазурит из Забайкалья, болгарскую бирюзу, доминиканский пектолит. Продолжать необычный список можно долго. Кроме камней на выставке можно увидеть горные пейзажи.

ГДЕ: Отдел природы Национального музея (улица Коммунистическая, 6).

КОГДА: 15 декабря, с 10 до 17 часов.

ЧТО: Сыктывкарская рок-команда «Ashesfalls» в субботу презентует новый альбом «Right After Chaos». Крышесносная музыка и подходящая атмосфера — все ингредиенты для отличного отдыха в одном месте. Такой мега-концерт нельзя пропустить!

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (ул. Первомайская, 70)

КОГДА: 15 декабря, в 22 часа 30 минут.

В воскресенье - бенефис Ольги Сосновской

ЧТО: Театр оперы и балета продолжает радовать своих зрителей захватывающими сердца постановками и концертами. В пятницу юбилей Колледжа искусств, в воскресенье — бенефис Ольги Сосновской. Горячо любимая народом артистка будет играть главную роль в оперетте «Жозефина и Наполеон».

ГДЕ: Театр оперы и балета (ул. Коммунистическая, 32)

КОГДА: Концерт «Сердца искусству открываем» — 14 декабря в 18 часов, оперетта «Жозефина и Наполеон» 16 декабря в 18 часов.

Диджей AIME

ЧТО: Качественная электронная музыка и четыре диджея — каждый со своим видением: похоже. Сыктывкар готовит пир для музыкальных гурманов. На открытие «Offline» приедет из Москвы AIME — диджей, визитной карточкой которого является динамичный грувовый хаус с характерным объемом и теплом старых виниловых композиций. Жечь танцпол своей музыкой будут и наши электронщики: Zifra, Subkultur, Breter.

ГДЕ: «Offline» (улица Морозова, 47).

КОГДА: 14–15 декабря. Начало — в 23 часа 55 минут.

Не забываем собирать себе праздничное настроение: хорошим подспорьем в этом деле будет смех. Посмеяться от души можно будет на комической опере «Севильский цирюльник» 21 декабря в 18 часов в 30 минут. Билеты — по ссылке.

ЧТО: Хвойно-мандаринковое настроение можно поймать задолго до боя курантов. Нужно лишь начать украшать свой дом или офис, заодно выиграв приз в нашем конкурсе офисного творчества "Шальная елка" или конкурсе "Тепло домашнего очага"

Хотите украсить квартиру нешаблонными игрушками? Тогда полный вперед на новогоднюю ярмарку подарков в Центр народного творчества. Там вас научат расписывать ёлочные игрушки в верхневычегодском стиле и собирать новогодние букеты из природных материалов. Кроме того, на ярмарке вы сможете купить интересные подарки, игрушки и украшения, созданные руками и воображением крутых мастеров декоративно-прикладного искусства.

ГДЕ: Центр народного творчества (ул. Советская, 28).

Запись на мастер-классы и справки по телефону: 8 (8212) 24-67-17.

КОГДА: 21 декабря - 14 часов, 22 декабря - 15 часов

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