2018-12-13T12:45:38+03:00
Звезды

Прима театра оперы и балета Ольга Сосновская приглашает сыктывкарцев на бенефис

Певица исполнит главную партию в оперетте "Жозефина и Наполеон"
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Трудно поверить, но Ольга Сосновская выступает на сцене уже 30 лет.Трудно поверить, но Ольга Сосновская выступает на сцене уже 30 лет.
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Ольга Сосновская, прима Театра оперы и балета Республики Коми, отмечает 30-летие творческой деятельности на сцене любимого и родного театра. «Театр для меня многое значит. Это вся моя жизнь!» - отмечает бенефициантка.

16 декабря зрителей ждет оперетта Жака Оффенбаха «Жозефина и Наполеон», где Ольга Сосновская сыграет Жозефину. Не знаменитую императрицу Жозефину, а простую корсиканку. И начинается история любви и предательства, борьбы предубеждений и здравого смысла. На сцене в этот юбилейный вечер будут кипеть корсиканские страсти и искриться музыка гения оперетты Оффенбаха. Ольге Сосновской в роли Жозефины и в этот раз удастся влюбить в себя не только Наполеона, но и зрителя.

И, конечно, под стать ей будут в этот вечер сценические партнеры: лауреат международного конкурса Владимир Юрковский в роли Наполеона, заслуженные артисты России, народные артисты Республики Коми Геннадий Муралев и Анатолий Измалков, исполняющие преданных соратников Наполеона Бертрана и Гурго. Неслучайно для бенефиса артисткой выбран именно этот спектакль. Вся история полная лиризма, комизма, музыки, танцев, арий, острот, сверкающих диалогов, живых образов, характеров, динамичных сюжетных поворотов, ситуаций, интриг, коллизий и столкновений. Оперетта обещает зрителям прекрасное настроение и море позитива в преддверии новогодних праздников.

Ольга Сосновская – обладательница прекрасного лирического сопрано, ведущий мастер сцены театра, в котором она поет с 1988 года, еще будучи студенткой 4 курса Петрозаводской консерватории. В репертуаре певицы главные партии в русских и западно-европейских операх, опереттах, вокальные циклы, концертные программы, спектакли-концерты. В череде любимых партий Виолетта Валери в опере Верди «Травиата», Мими в опере Пуччини «Богема», Марфа в опере Римского-Корсакова «Царская невеста», Розалинда в оперетте Штрауса «Летучая мышь», Ганна Главари в оперетте Легара «Веселая вдова», Одетта в оперетте Кальмана «Баядера».

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