Солисты оперы "Сказки Гофмана" претендуют на премию "Онегин"

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-11T09:02:05+03:00

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Творческий коллектив солистов театра оперы и балета Коми – Борис Калашников, Алексей Петров, Елена Аюшеева, Елена Лодыгина, Галина Петрова – претендует на победу в конкурсе на соискание Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Состав» за работу в премьерной постановке оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». Солистка театра Анастасия Морараш отмечена в номинации «Дебют». Национальная оперная премия «Онегин» является профессиональной премией и присуждается за творческие достижения в области оперного искусства.

В шорт-лист номинантов вошли ведущие театры РоссииФото: Алиса КОЗЛОВА

По информации организаторов, в этом году оргкомитет премии обработал рекордное число заявок. В конкурсных номинациях участвуют около 80 певцов и певиц более чем из 30 театров России. В шорт-лист номинантов премии 2018 года вошли многие именитые театры страны, среди которых: Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Московский театр «Геликон-опера», Московский театр «Новая Опера» имени Е.В. Колобова, Михайловский театр (Санкт-Петербург), Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д. Хворостовского, Екатеринбургский государственный театр оперы и балета. Об этом "КП в Коми" сообщили в пресс-службе Государственного театра оперы и балета РК.

На суд зрителю "Сказки Гофмана" были представлены в апреле нынешнего годаФото: Алиса КОЗЛОВА

Торжественная церемония вручения III Национальной оперной премии «Онегин» и гала-концерт ее участников и гостей состоится 16 ноября на сцене Михайловского театра в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Дирижировать оркестром Михайловского театра будет маэстро Фабио Мастранджело. Ведущими торжественной церемонии вручения Премии «Онегин» станут Сати Спивакова и Юлиан Макаров.

Церемонию награждения победителей будут вести Сати Спивакова и Юлиан МакаровФото: Алиса КОЗЛОВА

Напомним, премьера оперы "Сказки Гофмана" с успехом прошла на сыктывкарской сцене в апреле текущего года.