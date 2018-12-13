2018-12-13T16:54:06+03:00
Конкурсы и тесты

В конкурсе "Тепло домашнего очага" появился еще один домашний питомец

Котик Марсель настоящее воплощение тепла в доме
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Еще один четырехлапый друг в конкурсе от "Комсомолки"Еще один четырехлапый друг в конкурсе от "Комсомолки"
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В конкурсе "Тепло домашнего очага" появился еще один питомец. Анна Шехина из Сыктывкара прислала фото своего рыжего котика Марселя. Четырехлапый друг нашей участницы составит компанию лайке Шери из Сыктывкара и коту Семену из Вуктыла.

Расскажите и вы о своих приметах домашнего тепла и уюта. А еще лучше покажите это на снимках! "Комсомолка" с радостью примет фотографии, символизирующие для вас домашний очаг. Авторы самых уютных снимков по итогам всенародного голосования получат приятные призы от магазина «Домашний текстиль».

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Участникам необходимо прислать одну фотографию, которая олицетворяет для них идею домашнего тепла и уюта. Снимки принимаются по адресу kp@kpkomi.ru (с пометкой «Тепло домашнего очага») или в сообщения нашей группы в "ВКонтакте".

ПРИЗЫ

1 место: 2-х спальный комплект постельного белья, подушка, полотенце - все на общую сумму 5 тысяч рублей.

2 место: 2-х спальный комплект постельного белья, одеяло, полотенце - все на общую сумму 3 тысячи рублей.

3 место: 1,5 спальный комплект постельного белья, полотенце - все на общую сумму 2 тысячи рублей.

Победителей конкурса ждут заслуженные призы

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

С 28 ноября по 16 декабря – прием фото по адресу kp@kpkomi.ru или в сообщения в "ВКонтакте".

С 17 по 25 декабря – голосование на сайте.

26 декабря 12:00 – подведение итогов конкурса на сайте komi.kp.ru.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА:

Сеть магазинов «Домашний текстиль»:

Эжва, ул. Комарова, 18/1, «Домашний текстиль»,

Эжва, пр. Бумажников, 36, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК РубликЪ «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Лыткина, 31, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей».

Партнер проекта сеть магазинов "Домашний текстиль"

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