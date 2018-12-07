2018-12-07T17:14:49+03:00
Общество

Елочные базары 2018 в Сыктывкаре: где купить елку на Новый год

Главный атрибут новогоднего праздника планируется продавать на восьми торговых точках
Алиса КОЗЛОВА
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Уже совсем скоро в Сыктывкаре начнется бойкая торговля елкамиУже совсем скоро в Сыктывкаре начнется бойкая торговля елкамиФото: Алиса КОЗЛОВА
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Открытие елочных базаров в Сыктывкаре запланировано на 20 и 21 декабря. "КП в Коми" подскажет, где купить самую красивую елочку на Новый год.

1. Местечко "Под часами" на улице Коммунистической;

2. пересечение улиц Коммунистической и Старовского;

3. Стефановская площадь (вблизи офиса "Ростелекома");

4. перекресток улиц Петрозаводской и Лыткина;

5. территория на перекрестке улиц Красных партизан и Карла Маркса;

6. Эжва, проспект Бумажников, д.45 (возле МУП "Меркурий");

7. Эжва, проспект Бумажников, д.36 (со стороны улицы Славы);

8. Эжва, улица Славы, 18 (со стороны проспекта Бумажников).

Информация предоставлена администрацией Сыктывкара.

Пушистая ель - самый востребованый товар в канун Нового года Фото: Алиса КОЗЛОВА

Пушистая ель - самый востребованый товар в канун Нового годаФото: Алиса КОЗЛОВА

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