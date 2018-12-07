Елочные базары 2018 в Сыктывкаре: где купить елку на Новый год
Открытие елочных базаров в Сыктывкаре запланировано на 20 и 21 декабря. "КП в Коми" подскажет, где купить самую красивую елочку на Новый год.
1. Местечко "Под часами" на улице Коммунистической;
2. пересечение улиц Коммунистической и Старовского;
3. Стефановская площадь (вблизи офиса "Ростелекома");
4. перекресток улиц Петрозаводской и Лыткина;
5. территория на перекрестке улиц Красных партизан и Карла Маркса;
6. Эжва, проспект Бумажников, д.45 (возле МУП "Меркурий");
7. Эжва, проспект Бумажников, д.36 (со стороны улицы Славы);
8. Эжва, улица Славы, 18 (со стороны проспекта Бумажников).
Информация предоставлена администрацией Сыктывкара.
Пушистая ель - самый востребованый товар в канун Нового годаФото: Алиса КОЗЛОВА
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