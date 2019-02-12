2019-02-12T13:56:57+03:00
Общество

В канун Дня святого Валентина свадьбу сыграют семь сыктывкарских пар

Наплыва желающих стать мужем и женой перед 14 февраля не наблюдается
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Ахмадуллин Дмитрий/архив КПФото Ахмадуллин Дмитрий/архив КП
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13 февраля — в канун Дня святого Валентина — в столице Коми узаконят свои отношения семь пар. Как отметили в территориальном отделе ЗАГСа, ажиотажа и наплыва желающих стать мужем и женой перед Днем всех влюбленных не наблюдается

Как отказалось, в этом году в сыктывкарском ЗАГСе не заключают браки в один из самых романтичных дней в году — 14 февраля. Это обусловлено утвержденным режимом работы учреждений ЗАГСа в Коми. В большинстве случаев регистрации проходят в среду и пятницу, а другие дни зарезервированы для архивной и иной работы (например, выдачи свидетельств о рождении или расторжении брака).

Зато в канун Дня всех влюбленных заключить брак вполне возможно. Например, 13 февраля семь пар в Сыктывкаре сыграют свадьбы. «Ажиотажа в этот день не наблюдается. Пар примерно такое же количество, как и в другие дни», - отметили в ЗАГСе. Кстати, в прошлом году бума тоже на было, несмотря на то, что 14 февраля выпало на «свадебный день» - среду. В прошлом году вступить в брак в День святого Валентина выразили желание всего 12 пар - девять в Сыктывкаре и три в Эжве

Однако в других регионах торжественные церемонии бракосочетания в День святого Валентина — не редкость. Несмотря на то, что в четверг в ЗАГСах церемонии не проводятся, из года в год именно в этот праздник сотрудники ЗАГСа делают исключение из правил. Например, в Перми 14 февраля зарегистрируют свои отношения 66 пар, а в Приморском крае — 11 пар.

Кстати, накануне популярного в России праздника Дня святого Валентина «Новые Известия» выясняли, как обстоят дела в стране с созданием семьи. Республика Коми оказалась в числе регионов с самыми хрупкими браками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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