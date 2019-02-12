Куда сходить на День святого Валентина в Сыктывкаре: концерты, выставки, фестивали

Не за горами один самых романтичных праздников в году – День всех влюбленных. Парочки всего мира будут клясться друг другу в вечных чувствах, дарить подарки и весело проводить время. Но, чтобы этот день стал поистине незабываемым, лучше спланируйте его заранее.

"Комсомольская правда в Коми" вам в этом поможет и расскажет, где сыктывкарцы смогут провести 14 февраля со своими половинками.

Что: просмотр сериалов (+18)

Во сколько: 17:00

Где: юношеская библиотека РК, Коммунистическая, 78

Стоимость: бесплатно

Все влюбленные сериаломаны города соберутся в стенах библиотеки и будут наслаждаться необычной лав-стори «Конец ***го мира». Британский сериал увидел свет в октябре 2017 года и сразу полюбился зрителям разного возраста. Вот вам сюжет для затравки: Джеймсу 17 лет и он уверен, что он — психопат. Алисе тоже 17, она — капризная новенькая девчонка в школе. Они с пол-оборота заводят подростковый роман, и Алиса уговаривает Джеймса начать поиски её отца. Всех пришедших ждут чай и вкусняшки.

Что: фестиваль танцев «Танцы PRO...»

Во сколько: 18:30

Где: Театр оперы и балета Коми, Коммунистическая, 32

Стоимость: 200-400 рублей

В День всех влюбленных проект «Танцы PRO...» порадует зрителей номерами, объединенными одной общей темой – любовь между мужчиной и женщиной. Неразделённая, лирическая, страстная, терпеливая, «в треугольнике», мимолетная, губительная и исцеляющая, по-детски смешная и задорная, по-взрослому непредсказуемая. Любовь к другому человеку, к самому себе или к своим привычкам. Любовь у каждого своя, но она есть у всех. Каждая композиция – это маленькая история, мини-спектакль. Не забудьте, что в течение вечера запланирован один антракт.

Что: выставка-продажа «Сказка странствий»

Во сколько: с 11:00 до 18:00

Где: центр культурных инициатив «Югор», Горького, 2

Стоимость: льготный билет - 30 рублей, взрослый билет - 50 рублей.

Выставка графики «Сказка странствий» - продолжение большого творческого проекта художницы-живописца Натальи Селиверстовой. Зрители смогут увидеть графические работы, созданные художником совсем недавно и около 20 лет назад. Название выставки неслучайно, ведь все графические работы – это результат сказочных путешествий Натальи по старинной Европе и по православной русской земле.

Что: кукольная выставка "Да, просто ангелы витали..."

Во сколько: с 11:00 до 18:00

Где: центр культурных инициатив «Югор», ул. Горького, 2

Стоимость: взрослый билет- 200 рублей, льготный билет -100 рублей.

В Сыктывкар приехали куклы из Санкт-ПетербургаФото: Дарья ЮДИНА

Выставка посвящена куклам-ангелам, у которых есть свои имена: "Добрый ангел", "Ангел родного дома", "Ангел хранитель", "Ангел города", "Ангел сердца", "Рыжий ангел", "Мой ангел". В Серебряном зале поселилось более ста божественных созданий. Каждый из них несет свое настроение, передает энергетику автора. Это не простые куклы, это куклы в которых вложили душу, и каждая индивидуальна и в единственном экземпляре.

Что: дискотека для школьников (10+)

Во сколько: 17:00-20:00

Где: Центр досуга и кино «Октябрь»

Стоимость: 100 рублей

Организаторы мероприятия обещают, что дискотека пройдет дерзко, ярко и позитивно. А самые выносливые тусовщики в конце вечера поучаствуют в розыгрыше пиццы.

Что: интеллектуальная игра «Квиз плиз»

Во сколько: с 19:00

Где: кафе «Рублион», ул. Куратова, 73/6

Стоимость: 300 рублей

Игра для умников Сыктывкара пройдет под девизом «Кино и музыка». Собери свою команду и докажи, кто здесь ценитель высокого искусства.

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