Повышение тарифа на капремонт — за и против: мнение экспертов и жителей Коми

В конце января жители Коми получили квитанции об оплате за капремонт и ужаснулись: сумма выросла в три раза! Новые платежи больно ударили по карману, который уже изрядно опустошен мусорной реформой и общим ростом цен. «Комсомолка» узнала, как отнеслись жители региона к повышению тарифов и нашли ли эксперты этому убедительные аргументы.

Зачем подняли тариф?

Новость о том, что в Коми поднялись тарифы на капитальный ремонт в ноябре прошла как-то особенно тихо. В регионе вовсю обсуждали драконовские цены на мусор и пытались разобраться, кто будет отвечать за свалки. А тем временем Правительство Коми приняло постановление о росте тарифов. Его разместили на сайте Фонда капремонта РК и дали пару коротких публикаций в официальных СМИ.

С 1 января размер взноса в зависимости от района Коми составил от 7,38 до 9,15 рублей за 1 кв. метр. Как уверяют эксперты Фонда, до последнего момента он был одним из самых низких по стране. При этом взнос, утвержденный в Коми в 2013 году, с тех пор не повышался ни разу, а лишь незначительно индексировался. Он целых пять лет держался на отметке около 3 рублей за квадратный метр жилья. Из-за размера взноса в домах нередко срывались сроки капремонтов:

- Зато в 2019 году в Коми планируется отремонтировать 235 многоквартирных домов, где проживают 32 тысяч жителей. Это более чем в два раза превышает показатели 2018 года, когда отремонтировали всего 105 домов, - обосновывают эксперты Фонда необходимость роста тарифа.

Тариф на капремонт по регионам

Зато теперь республика победно вошла в число регионов с одним из самых высоких тарифов. Мало того, Минстрой Россиирекомендовал установить в Коми взносы от 17 до 30 рублей. Но в министерстве ЖКХ региона население республики решили пожалеть, поэтому, по словам чиновников, увеличили тариф ненамного.

Кстати, после поднятия тарифа в конце января в Коми обновили список домов, где сделают капремонт до 2044 года. В перечень вошли - 6 818 домов. В капремонт входит ремонт подвальных помещений, фундамента, фасада, крыши, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт и замена лифта, разработка проектной документации и строительный контроль.

Мнение против повышения тарифа

Несмотря на обоснование чиновников о необходимости роста тарифов, жителей региона эти слова не успокоили. «Ждем квитанции за воздух». «Придется переезжать на дачу, а квартиру сдавать» - так пишут люди в соцсетях. Почему населению заранее не объяснили, ради чего повышают тариф, у здравомыслящих людей вызывает недоумение.

- Такие вещи, как мусорная реформа или пресловутый капремонт, не должны исчезать из медиаполя ни на один день и ограничиваться публикациями и передачами по телевизору. Полезен спам-опыт бесплатных газет, в которых с рисунками и схемами, понятным каждой бабушке языком излагается суть вопроса. При этом такие «памятки» печатаются огромными тиражами и попадают в каждый ящик. Экономить деньги на разъяснении — значит завтра затратить бОльшие средства на гашение общественного возмущения, - считает журналист издания «Красное знамя» Валерий Черницын.

В доме №55 по улице Ленина в этом году отремонтируют фасадФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Непрозрачность того, как используются любые платежи населения, на фоне растущих цен и низких зарплат породила горячее недовольства. Жители Коми с начала февраля обрывают горячую линию Фонда капремонта.

- В Воркуте платили около 700 рублей за три месяц, а по новой квитанции с января выходит уже 693 рубля в месяц. Итого, за три месяца на оплату уйдет 2079 рублей. Это не считая того, что нужно платить за услуги ЖКХ от 8 до 9 тысяч рублей за трехкомнатную квартиру. При этом у меня трое детей, а зарплата 26 350 рублей. Как жить? - сетует воркутинка Ольга.

Многие не верят, в то, что деньги пойдут по назначению, а не пропадут в чужом кармане. Другие же считают, что платят за несуществующую услугу и вряд ли увидят отремонтированный дом.

- Воркутинцы вынуждены платить за капремонт, хотя понимают, что их дом стоит в программе на переселение. Кроме того, в Воркуте пустует 5000 муниципальных квартир, бремя оплаты за капремонт которых ложится на мэрию. Сейчас обсуждаем, как решить вопрос. Возможно, пересмотрим правила оплату для домов, жители которых попадают под переселение, и для пустующих муниципальных квартир, - сообщает мэр Воркуты Игорь Гурьев.

Мнение за повышение тарифа

Мнение чиновников резко расходится с мнением жителей Коми. И если бы не повышение, некоторых домов не было в планах на ремонт долгие годы. Например, дома №12 по улице Полярной в Инте вовсе не было в списках на капремонт, но после повышения тарифа он попал в реестр.

Дом №12 по улице Полярная в Инте - местная достопримечательность

- Полярная, 12 - историческое здание, которое можно назвать символом Инты. Все руководители города хотели отремонтировать этот дом. Но сделать этого им не удалось. В этом же году мы сможем буквально отреставрировать здание, представляющее для муниципалитета историческую ценность, - отметила мэр Инты Лариса Титовец.

Эксперт в сфере ЖКХ, руководитель проекта «Школа грамотного потребителя» Александра Афонина считает, что плата за капитальный ремонт изначально должна была составлять не менее 5 рублей.

- Энергоэффективный капремонт с использованием новейших технологий стоит денег. Но, получая по 2-3 рубля за 1 кв. м, на ремонт не собрать. К примеру, за год наш дом собрал 35 тысяч рублей. Что на них можно сделать? Ничего! Считаю, что нужно развивать систему «капремонт в кредит», как это делается во всем мире. Хочешь капремонт - бери кредит, а затем равными долями оплачивай деньги из той экономии на ресурсах, которая получилась в результате капремонта, - полагает эксперт.

Гневными постами в соцсетях ничего не решить, уверен депутат Совета Сыктывкара Алексей Панюков. По его словам, каждый житель может сам решать, куда пойдут его деньги. Надо только проявить активность, а не возмущаться, сидя на диване.

Пресс-служба администрации рапортует о результатах программы капремонта

- Горожане, живущие в сравнительно новых домах, проводят собрание, принимают решение об открытие специального счета, где будут аккумулироваться деньги на ремонт. Соответственно, какую сумму соберут, на такую дом и отремонтируют. Собственники в любой момент могут открыть спецсчет и перевести накопления на него со счета регоператора. Кстати, в Сыктывкаре многие ТСЖ уже опробовали эту схему. Конечно, есть старые малоквартирные дома, жители которых платят фонду капремонта, потому что иначе они никогда не соберут деньги на ремонт крыши или санузла, потому что это дорого, - отметил депутат.

В последние дни недели активность пресс-служб регоператора и городских пресс-служб наконец-то выросла. Они стали публиковать фото в стиле «было-стало», чтобы показать, что система работает: есть реальные результаты. Тем, кого ремонт пока не коснулся — следует подождать. Однако пока жители Коми настроены пессимистично.

Утвержденный размер взноса на капитальный ремонт будет действовать в Коми с 2019 года

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В конце января жители региона получили квитанции об оплате и ужаснулись новым цифрам (подробности).