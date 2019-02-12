2019-02-12T18:06:26+03:00
Общество

Ольга Бузовой заболела: перенесут ли ее концерт в Сыктывкаре?

Певица находится под наблюдением врачей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото InstagramФото Instagram
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Поп-звезда Ольга Бузова рассказала поклонникам в Instagram о переносе концерта в Твери с 14 февраля на конец марта из-за своей болезни. Певица извинилась перед фанатами за то, что те не смогут увидеть ее в День всех влюбленных. Жителей Сыктывкара и Кирова, которые ждут Бузову 15 и 16 февраля соответственно, певица поспешила успокоить: концерты состоятся.

Несколько дней назад певица написала о том, что находится под наблюдением врачей, придерживается постельного режима и постоянно принимает лекарства. О том, что ее состояние оставляет желать лучшего, говорит последний опубликованный пост в Instagram Stories. Певица, шмыгая носом, извиняется перед многочисленной армией поклонников за то, что вынуждена из-за своего состояния отметить концерт.

- У меня сердце кровью обливается. Я надеялась, что быстро пойду на поправку. Но нужно больше времени, чтобы восстановиться, поэтому переносим концерт в Твери с 14 февраля на 22 марта. Все билеты будут действительны. Я прошу прощения! 15 февраля я приеду к вам в Сыктывкар, а 16 февраля буду в Кирове, - рассказала Ольга Бузова на своей станице в Instagram.

Организатор концертного тура Ольги Бузовой подтвердил, что фанатам певицы, которые купили билеты на концерт, нечего бояться: перенос концертов в Сыктывкаре и в Кирове не обсуждается.

Ольга Бузова отменила концерт в Твери.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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