Ольга Бузовой заболела: перенесут ли ее концерт в Сыктывкаре?

Поп-звезда Ольга Бузова рассказала поклонникам в Instagram о переносе концерта в Твери с 14 февраля на конец марта из-за своей болезни. Певица извинилась перед фанатами за то, что те не смогут увидеть ее в День всех влюбленных. Жителей Сыктывкара и Кирова, которые ждут Бузову 15 и 16 февраля соответственно, певица поспешила успокоить: концерты состоятся.

Несколько дней назад певица написала о том, что находится под наблюдением врачей, придерживается постельного режима и постоянно принимает лекарства. О том, что ее состояние оставляет желать лучшего, говорит последний опубликованный пост в Instagram Stories. Певица, шмыгая носом, извиняется перед многочисленной армией поклонников за то, что вынуждена из-за своего состояния отметить концерт.

- У меня сердце кровью обливается. Я надеялась, что быстро пойду на поправку. Но нужно больше времени, чтобы восстановиться, поэтому переносим концерт в Твери с 14 февраля на 22 марта. Все билеты будут действительны. Я прошу прощения! 15 февраля я приеду к вам в Сыктывкар, а 16 февраля буду в Кирове, - рассказала Ольга Бузова на своей станице в Instagram.

Организатор концертного тура Ольги Бузовой подтвердил, что фанатам певицы, которые купили билеты на концерт, нечего бояться: перенос концертов в Сыктывкаре и в Кирове не обсуждается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/691463" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова отменила концерт в Твери.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/691464" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова обещает приехать в Сыктывкар.

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