Сыктывкарский шоумен предложил Ольге Бузовой выйти за него замуж

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-10T16:16:52+03:00

Константин Басков хочет попросить руку и сердце на её концерте

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Сыктывкарский шоумен и ведущий Константин Басков опубликовал на личной странице «ВКонтакте» видеообращение, в котором предлагает Ольге Бузовой выйти за него замуж. Константин Басков уверен, что он «не хуже миллионеров», боровшихся за сердце популярной певицы на шоу «Замуж за Бузову»:

— Ольга, просто выходи за меня. За нормального классного парня из села. Я умею дрова колоть, банки открывать, — перечислил свои достоинства герой видео.

Шоумен планирует сделать предложение Ольге Бузовой на концерте, который пройдет 15 февраля.

Константин Басков делает Ольге Бузовой предложение.

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ИСТОЧНИК KP.RU