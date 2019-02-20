Елена Шабаршина обжалует решение суда о третьей психолого-психиатрической экспертизе

Адвокаты Елены Шабаршиной не видят необходимости в психолого-психиатрической экспертизе для своей доверительнице. Напомним, Сыктывкарский горсуд еще 28 декабря принял решение направить экс-председателя Избиркома Коми в психиатрическую больницу. Сторона обвинения настаивала на стационарном обследовании.

- Нет смысла отправлять Елену Викторовну в больницу, поскольку нет никаких оснований считать ее невменяемой. Она не состоит на учете у психиатра, на суде всегда вела себя адекватно, отвечала на все вопросы четко и ясно. Направление в стационар ограничит ее свободу, - рассказала "КП в Коми" Жанна Деменкова, представитель стороны защиты фигурантки.

Отметим, что фигурантка уже побывала на двух судебных психолого-психиатрических экспертизах: первая была проведена в Сыктывкаре после ее неудачной попытки суицида, а вторая - в Москве в центре психиатрии и наркологии имени Сербского. Московская экспертиза была проведена по инициативе самой подозреваемой. Оба обследования доказали: пациентка вменяемая.

- Прокуратуру интересует, в каком состоянии находилась Елена Шабаршина в момент подписания явки с повинной. Но это было почти два года назад - 30 июня 2016 года. За этот период психологическое состояние подзащитной значительно изменилось. Новые выводы не дадут объективной картины, - уверена защитница.

Адвокаты будут обжаловать решение суда первой инстанции. Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено 6 марта