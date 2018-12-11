2018-12-11T13:22:15+03:00
Происшествия

Прокуратура требует повторную психиатрическую экспертизу для Елены Шабаршиной

Фигурантка настаивает, что на допросе у следователя она находилась в невменяемом состоянии
Алиса КОЗЛОВА
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Елена Шабаршина проходила две психолого-психиатрические экспертизы. Прокурор нашел массу противоречий в заключениях экспертов.Елена Шабаршина проходила две психолого-психиатрические экспертизы. Прокурор нашел массу противоречий в заключениях экспертов.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Предстоит ли бывшему председателю Избиркома Коми Елене Шабаршиной вновь проходить психолого-психиатрическую медицинскую экспертизу? Ответ на этот вопрос должен дать судья Виктор Зверев на следующем заседании по делу о передаче взяток фигурантке.

Сегодня, 11 декабря, представитель гособвинения Сергей Семенов ходатайствовал о повторной экспертизе и проверке заключений психологов и психиатров по поводу душевного состояния фигурантки в момент предъявления ей обвинения.

Напомним, стратегия защиты Елены Шабаршиной опирается на тот факт, что на допросе следователя она находилась в состоянии стресса и, подписывая признание в получении взятки, не понимала, что делала.

- Елена Шабаршина дважды проходила судебно-психологическую экспертизу - между двумя заключениями врачей и психологов выявлены противоречия. Именно поэтому необходимо провести еще одну амбулаторную экспертизу, чтобы окончательно понять, страдала ли фигурантка временным психическим расстройством на допросе у следователя. Мешало ли расстройство психики адекватно воспринимать слова следователя и отдавать отчет своим действиям, - заявил на суде прокурор Сергей Семенов.

На этом заседание было закрыто. Процесс над Еленой Шабаршиной продолжится 13 декабря.

Напомним, что Елена Шабаршина обвиняется в получении взяток от первого заместителя Главы Коми Алексея Чернова (ныне фигурант "дела Гайзера"). По данным следствия, Чернов регулярно передавал обвиняемой деньги за информацию о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах, а также сообщала предварительные итоги голосования и информацию о кандидатах. Общая сумма взятки, вменяемой ей в вину, составила 6 миллионов 680 тысяч рублей.

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