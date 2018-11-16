2018-11-16T14:47:57+03:00
Происшествия

Елена Шабаршина требует исключить из материалов своего дела заключения психиатров из Сыктывкара

И заменить их выводами московских врачей
Алиса КОЗЛОВА
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Следствие предполагает, что общая сумма мзды составляет свыше 6 миллионов рублей.Следствие предполагает, что общая сумма мзды составляет свыше 6 миллионов рублей.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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В Сыктывкарском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Елены Шабаршиной. Напомним, экс-председатель Избиркома РК и бывшему руководителю администрации главы и правительства РК вменяется в вину систематическое получение денег - примерно 60 тысяч в месяц - от Алексея Чернова (фигурант "дела Гайзера"). Взамен фигурантка сообщала ему предварительные итоги голосования, предоставляла информацию о кандидатах и о поступающих жалобах.

На очередном заседании суда, которое состоялось вчера, адвокаты фигурантки предъявили суду ходатайство об исключении из материалов уголовного дела двух заключений судебно-медицинских экспертиз. Обледования Елены Шабаршиной проводили психиатры из Коми. Подозреваемая решила дополнительно пройти психолого-психиатрический осмотр в московском Центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Выводы медиков из Первопрестольной отличаются от тех диагнозов, которые поставили ей сыктывкарские специалисты. По требованию стороны защиты на суде дадут показания эксперты из Москвы, а резюме местных врачей адвокаты просят изъять из дела.

Ближайшее заседание по делу Шабаршиной состоится 22 ноября.

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