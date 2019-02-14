Жители Коми получили шокирующие счета за отопление

Жителям одного из домов Корткеросса пришли шокирующие счета за отопление. Люди должны заплатить от 19 до 22 тысяч рублей, сообщают на местном паблике в соцсети.

«Откуда такие огромные корректирующие суммы?», «Как платить?», «Почему так происходит, если в доме есть прибор учета тепла ?» - спрашивают люди.

- Некоторые соседи сегодня заключили с Коми тепловой компанией договор о выплате начисленной корректировки по частям! - пишут местные жители.

Фото с паблика Корткерос

Шокирующие счета стали предметом обсуждения в Корткеросском филиале Общественной приемной Главы Коми вчера, 13 февраля. На встрече с представителями филиала Коми тепловой компании и Корткеросской управляющей компании жильцам разъяснили, что заоблачные счета на оплату законны.

Оказалось, что корректировка счетов за тепло проводится не первый год в начале года по результатам обобщения показаний приборов учета за предыдущий год. Например, в прошлом году жители получили корректировки с минусом. В этом году — со значительным плюсом.

Но люди не собираются сдаваться, потому что механизм образования высоких счетов для многих до сих пор остается загадкой. Они написали жалобу в Жилинспекцию и администрацию района, поэтому Коми тепловая компания будет разбираться с ситуацией.

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