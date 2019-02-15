Учителя в Коми получают вдвое меньше, чем их коллеги с Чукотки

Росстат назвал регионы, в которых посчитали самые высокие и низкие зарплаты учителей. Самыми богатыми оказались педагоги Чукотки. Их месячный доход достигает более 93 тысяч рублей. На втором месте по зарплатам учителя Москвы и Ямало-Ненецкиого автономного округа. Там работники сферы образования получают в среднем более 90 тысяч рублей. В Ненецком автономном округе учителям платят 79 тысяч рублей в месяц, а на Сахалине - 71 тысячу рублей.

Самыми бедными стали учителя Дагестана, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Там средний месячный заработок - от 20 до 23 тысяч рублей.

По данным Росстата, педагоги Коми держатся по серединке общего всероссийского рейтинга. Учителя в нашей республике получают в среднем 44 тысячи рублей.

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