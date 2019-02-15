Суд не смягчил наказание экс-мэру Сосногорска Игорю Леонову за махинации с имуществом

Верховный суд Коми отклонил апелляцию о смягчении наказания экс-руководителю Сосногорска и Ухты Игорю Леонову, которого осудили за махинации с муниципальным имуществом. Об этом сообщает «БНК».

Игорь Леонов просил у Верховного суда назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Адвокат экс-мэра Сосногорска Николай Ведищев настаивал, что приговор — три года в колонии общего режима — слишком суров. К тому же, по его словам, суд не принял во внимание, что Леонов имеет много государственных наград и положительных характеристик. Кроме того, многие представители духовенства Коми, депутаты Сосногорского района и даже члены Совета Федерации РФ писали ходатайства о безупречной репутации осужденного. Ко всему прочему, защитник полагает, что действия Леонова не повлекли тяжкие последствия

Сегодня, 15 февраля, приговор оставили без изменений. Как считает прокуров Екатерина Колегова, квалификация преступления является правильной.

Напомним, что в декабре прошлого года Игорь Леонов был признан виновным по двум эпизодам преступной деятельности. Будучи мэром Сосногорска, с сентября по декабрь 2010 года, он провел фиктивные конкурсы для передачи муниципальной недвижимости (нежилого объекта в Шестом микрорайоне, д.47, оцененный в 7 миллионов рублей), а также акции АО «Спецавтодор» стоимостью свыше 537 тысяч рублей. Нежилые помещения и ценные бумаги впоследствии Леонов перепродал по заниженной стоимости подконтрольному лицу - Черенкову. Следствие выяснило, что ущерб, нанесенный бюджету Сосногорска, превышает 15 млн рублей. Подсудимый признал вину и возместил ущерб.

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