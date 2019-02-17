«Собаки вдохновляют на спорт»: под Сыктывкаром прошли состязания по ездовому спорту

Под Сыктыкаром прошли ежегодные соревнования по ездовому спорту «Дух севера». Скорость, силу духа и выносливость вместе с пушистыми спортсменами испытали около восьмидесяти участников из разных регионов России.

База отдыха в трех километрах от Седкыркеща, где проходили соревнования, спряталась среди высоких сосен. Но проехать мимо нее было сложно – лай был слышен за километры. Первое, что бросалось в глаза, – собаки, которые были привязаны к веревкам на лужайке, ожидая своих стартов.

Некоторые собаки - само спокойствиеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Одни четвероногие скулили и жалобно лаяли, другие – с исполинским спокойствием восседали на снегу и наблюдали за происходящим. Хозяева не оставляли питомцев в одиночестве: подходили, подбадривали и делали массаж. Да, у собак, как и людей, после сильной физической нагрузки забиваются мышцы. Если их как следует не размять, то ноги у пса может свести судорога в самый неподходящий момент.

Перед стартом собаке собаке делают массаж, чтобы подготовить мышцы к физической нагрузкеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- У нас в поселке Подосиновец Кировской области много людей занимается ездовым спортом. Сначала одна семья завела собаку, потом – вторая… И пошло-поехало. Это по-настоящему затягивает. Живешь от соревнования к соревнованию. С начала января мы побывали уже на трех состязаниях: в Ижевске, Нижнем Новгороде и Кирове. Всегда ездим огромной командой, - рассказала Мария Княжева, массируя якутскую лайку по кличке Вайс. У собаки – глаза разного цвета, от которых трудно оторвать взгляд. По старинной якутской легенде такой зверь обладает магическим свойствами.

Гетерохромия - глаза разных цветов - часто встречается у собакФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Собаки северо-ездовых пород – самая многочисленная группа четвероногих спортсменов на соревнованиях. Это обаятельные хаски, дружелюбные маламуты, энергичные лайки, которые вместе с хозяевами-спортсменами боролись за медали. Состязания «Дух севера» - это скиджоринг (гонки на лыжах), заезды на упряжках и зимний каникросс — когда и хозяин, и питомец бегут в одной связке.

Поддержка хозяина - самое важное на соревнованииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Во всех заездах четырёхлапые спортсмены с хозяевами выходили на трассу со специальной экипировкой: на собаке шлейка и потяг — специальный повод, который крепится к поясу лыжника или бегуна.

Хозяева подбадривают четвероногих крикамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На старте собаки волновались и обращали внимание на миллион отвлекающих факторов. Например, на зрителей, которые обступали трассу со всех сторон. Поэтому псов придерживал направляющий, который после отсчета «на старт, внимание, марш», отпускал шлейку. И вот, собака несется вперед под подбадривающие крики спортсмена.

Часто пушистые спортсмены нервничают перед стартомФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Собаки знают основные команды – вперед, влево, вправо. Бывают непредвиденные обстоятельства – пес запутается в потяге, приходится останавливаться, распутывать, теряя драгоценные минуты. Но сегодня все хорошо, пробежали на ура. А тренируюсь всего три недели, - рассказала жительница Кировской области Наталья Гороховская, которая соревновалась в дисциплине скиджоринг.

Спортсмен запрыгивает на сани, но на сложных участках трассы он бежит вместе с собаками за упряжкойФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Самая зрелищная часть соревнований – заезды на упряжках в две, четыре и шесть собак. Спортсмены стартуют бегом, на ходу запрыгивая на упряжку. Когда псу тяжело преодолевать сложные участки трассы, то спортсмен бежит вместе с упряжкой. Криков «Давай, давай» удостаивались каждая собака и спортсмен, которые показывались на финише.

Самая зрелищная часть гонок - соревнования в упряжкеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

О том, что гонки на упряжках энергозатратный вид спорта, говорили раскрасневшиеся лица спортсменов. Участники соревнований рассказывали, что бежать было тяжело из-за рыхлого снега, который иногда доходил до колена. Однако все спортсмены отлично справились со сложной трассой.

Ирина Грозызова участвует в таких соревнованиях уже четвертый годФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Сегодня довольно жарко для хаски. В беге собаки задыхаются от духоты. Хаски чувствуют себя в своей тарелке, когда за окном минус 15 градусов. В упряжке они – команда, хотя дома могут подраться из-за пустяка. Вообще, у меня семь собак. Среди них есть признанные лидеры – умные и деловитые, которые могут рявкнуть, когда остальные псы балуются. Есть и глупенькие, которым просто нравится бегать. Они отлично дополняют друг друга, - рассказала Ирина Громызова, которая приехала из Печоры со своими питомцами Якутом и Зевсом.

Заснеженная трасса выбивала из силФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Иногда именно приобретение собаки становилось причиной занятия спортом. Например, в жизни Оксаны Шишмаковой из Выльгорта сначала появился хаски Ахиллес, а потом каникрос – бег вместе с собакой. «Хакси – живчики, всегда находятся в состоянии желания подвигаться», - рассказала девушка, которая в этом году участвует в соревновании в первый раз.

Оксана в первый раз участвует в коникроссеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Собаки северно-ездовых пород доминировали в количестве, но были не единственными четвероногими спортсменами. Степенные лабрадоры, суровые доберманы и грациозные колли тоже пробовали силы в гонках.

В упряжке собаки - это настоящая командаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Всего на старт вышло около восьмидесяти участников – примерно 50 взрослых и 20 детей из Коми, Кировской и Архангельской областей. Состязания шли с десяти часов утра. Активная часть соревнований завершилась около двух часов, после чего наградили победителей «Духа севера».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692393" frameborder="0"></iframe> Соревнования по ездовому спорту Сыктывкар 17.02.2019.

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