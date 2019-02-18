Гнев природы: строительная техника утонула на снежном болоте мусорного полигона Шиеса

Приятные вести для противников стройки мусорного полигона на Шиесе пришли в эти выходные. На одном из строительных участков в болотах утонул экскаватор. Даже природа отторгает губителя, пишут в соцсетях.

- Строительная техника полигона смерти утопает в снежном болоте. Север отторгает своего губителя. Люди, будем же и мы дальше помогать природе своей борьбой! - разместили пост в группе «Комитет защиты Вычегды».

Автор видео Семен Градобаев, который сейчас находится на вахте Шиеса, снял его во время одной из вылазок по строящему объекту. 13-ти секундная запись меньше чем за сутки набрала больше 70 тысяч просмотров.

Как пишут осведомленные люди, позже технику достали из болота. Но, по мнению активистов, факт остается фактом — природа мудрее чиновничьих проектов.

Отметим, что страсти по Шиесу не утихают ни на один день. Активисты активно информируют всех интересующихся о том, что происходит на стройке и рядом с ней. Так, в местной газете разместили информацию о предстоящих общественных слушаниях в Урдоме и близлежащих поселках по поводу стройки. «Наглая ложь. Со всей ответственностью заявляем - никаких общественных обсуждений в поселке не проводилось», - написали активисты группы «Чистый Яренск», которые в это время находились в Урдоме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692497" frameborder="0"></iframe> В болоте Шиеса тонет строительная техника.

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