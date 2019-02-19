2019-02-19T09:50:05+03:00
Общество

Прима театра оперы и балета Елена Серкова "взбунтуется" по случаю юбилея

Зрители увидят любимую артистку в образе Марфы в оперетте "Бабий бум"
Алиса КОЗЛОВА
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Елена Серкова сыграет казачку Марфу, одну из любимых своих ролей. Фото: www.komiopera.ruЕлена Серкова сыграет казачку Марфу, одну из любимых своих ролей. Фото: www.komiopera.ru
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Солистка Театра оперы и балета Елена Серкова отмечает 25-летие творческой деятельности. 1 марта, в первый весенний день, зрителей ждет оперетта Евгения Птичкина «Бабий бунт», где Елена Серкова сыграет казачку Марфу, одну из любимых своих ролей.

Елена Серкова отметит 25-летие творческой деятельности. Фото: www.komiopera.ru

Елена Серкова отметит 25-летие творческой деятельности. Фото: www.komiopera.ru

Творческая жизнь вокалистки началась 25 лет назад с первого сольного концерта и с той поры всегда была яркой и насыщенной: работа в хоре театра, учеба в Российской академии музыки имени Гнесиных (класс народной артистки СССР Зары Долухановой). Затем в творческий багаж артистки добавилась работа солисткой с народным хором «Украина» и белорусским хором «Купалинка». С ансамблем русских народных инструментов «Югыд Кодзув» солистка Елена Серкова объездила всю республику.

Елена Серкова в образе Графине в опере «Пиковая дама» Фото: www.komiopera.ru

Елена Серкова в образе Графине в опере «Пиковая дама» Фото: www.komiopera.ru

В любимом театре артисткой исполнено более 40 разноплановых ролей и партий в разных музыкальных жанрах: опера, оперетта и музыкальная сказка. В череде любимых: Азучена в «Трубадуре» Джузеппе Верди, Графиня в «Пиковой даме» Петра Чайковского, цыганка Чипра в «Цыганском бароне» Имре Кальмана, тетя Дина в «Севастопольском вальсе» Константина Листова, миссис Бойл в «Мышеловке» Александра Журбина, Дороти в «Призраке замка Кентервиль» Владимира Баскина.

С 2013 года Елена Серкова выступает в качестве организатора гастрольных проектов театра по Республике Коми. Артисты выступали на сценах как городов, так и самых отдаленных уголков республики. Зрители каждый раз с нетерпением ждут новых концертных программ солистов театра.

Разносторонняя творческая деятельность помогает певице открывать новые горизонты своих способностей, совершенствовать мастерство и радовать зрителя своими ролями, интересными творческими проектами.

"Бабий бунт" - любимая оперетта у сыктывкарского зрителя. Фото: www.komioepra.ru

"Бабий бунт" - любимая оперетта у сыктывкарского зрителя. Фото: www.komioepra.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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