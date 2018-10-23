В Коми появились мошенники, которые зарабатывают на консультациях по пенсионному возрасту

СЕГОДНЯ 09:56 2018-10-23T09:56:54+03:00

ПФР призывает жителей Коми пользоваться только официальными источниками информации по пенсионному обеспечению Фото: Архив "КП"

Пенсионный фонд России не имеет к ним никакого отношения

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В Республике Коми активизировали свою деятельность коммерческие организации, предоставляющие гражданам неполную и некорректную информацию по пенсионному и социальному обеспечению.

Речь идет о таких организациях, как ООО «Центр содействия развитию финансовой грамотности и социальных инициатив», АНО КЦ «Институт финансового развития и социальных проектов», «Институт единых социальных программ» и т.п.

В связи этим Отделение ПФР по Республике Коми сообщает, что Пенсионный фонд РФ не имеет никакого отношения к работе вышеуказанных организаций.

- Рекомендуем гражданам проверять полученные от этих организаций сведения в официальных источниках и тщательно оберегать свои персональные данные - реквизиты паспорта, банковских карт, СНИЛС, - отметили в отделении ПФР.

Вся официальная информация, в том числе об изменениях пенсионного законодательства, индексациях, социальных выплатах публикуется на официальном сайте ПФР http://www.pfrf.ru и на страницах Отделения ПФР по Республике Коми в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.