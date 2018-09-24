2018-09-24T15:14:43+03:00
Общество

В Усинске 83 горожанина подписались против увеличения пенсионного возраста

Местный зоозащитник инициировал акцию протеста
Алиса КОЗЛОВА
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Власти города согласовали акцию протеста с третьего раза. Фото: группа "Митинг против пенсионного грабежа" в соцсети "Вконтакте"Власти города согласовали акцию протеста с третьего раза. Фото: группа "Митинг против пенсионного грабежа" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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В Усинске в минувшее воскресенье прошла акция протеста против повышения пенсионного возраста. Митинг инициировал руководитель городского приюта для бездомных животных Александр Богатырев. Все несогласные с планами правительства страны поднять пенсионный возраст собрались на площади возле кинотеатра "Томлун".

Участники акции подготовили плакаты с надписями "Усинск против пенсионного грабежа", "Пенсионная реформа - геноцид народа" и "Нет отмене пенсий!". Мероприятие провел Александр Богатырев. Напомним, что городские власти только с третьего раза согласовали ему проведение акции протеста.

Народ не согласен с планами правительства России увеличить пенсионный возраст. Фото: группа "Митинг против пенсионного грабежа" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Народ не согласен с планами правительства России увеличить пенсионный возраст. Фото: группа "Митинг против пенсионного грабежа" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

По итогам митинга было составлено коллективное обращение за полную отмену пенсионного законопроекта, подписи в документе поставили 83 человека. Все ксерокопии подписных листов и само коллективное обращение будут направлены в администрацию президента России до начала второго чтения законопроекта о пенсионной реформе.

- Спасибо всем, кто пришел на митинг! Спасибо двойное тем, кто не побоялся выступить на нем . Все вы - лучшие жители нашего города и настоящие граждане. И пусть даже если и митинг ничего не изменит, ыы проявили свое гражданское достоинство! И вам не стыдно будет смотреть в глаза своим детям, так как вы сделали все что могли, - подвел итог акции протеста Александр Богатырев в группе "Митинг против пенсионной реформы" в соцсети "Вконтакте".

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