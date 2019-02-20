5 лет без права на прогулку. Жительница Эжвы добивается через суды, чтобы в ее доме поставили пандус

Ирина Забелина не может ходить с 14 лет — после того, как ей провели неудачную операцию на позвоночнике. Большую часть жизни 38-летняя жительница Эжвы проводит в четырех стенах. Она бы хотела самостоятельно выходить из дома на прогулки, но это пока невозможно. Три года девушка просила власти оборудовать дом пандусом или подъемником. Два года назад здание все же оборудовали подъемником, но он оказался опасным для жизни.

История Ирины повторяет истории борьбы за доступную среду других людей с инвалидностью. Во всех случаях — они вынуждены годами ходить по судам, чтобы в их доме установили подъемник или пандус. Историй с положительным концом практически нет.

Жизнь в четырех стенах

О том, что обычная пятиэтажка не приспособлена для колясочников, Забелины до болезни дочери и не задумывалась. Разумеется, там не было пандусов, а лестницы были столь узкими, что там застревала коляска.

Первые годы не могла привыкнуть к тому, что не могу ходить, не чувствую ног. Снилось, что иду по улице и качу инвалидную коляску перед собой. Целыми днями сидела дома одна. Вечером родители приходили с работы и выносили меня на коляске до двор, чтобы я могла подышать свежим воздухом, - рассказывает девушка.

Ирина Забелина не ходит с 14 лет после неудачной операции на позвоночникФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Ирина дистанционного выучилась на психолога и бухгалтера. Какое-то время даже поработала в одной компании, обзавелась друзьями. Чтобы взрослая дочь наконец-то самостоятельно выходить на улицу и не зависеть от немолодых уже родителей, Забелины решили переехать в новый дом. Выбрали квартиру на первом этаже по ул. Весенней, 8 — с невысоким входом и широкими лестницами, чтобы в перспективе установить пандус.

Опасный подъемник

Ирина надеялась, что после переезда попросит ЖЭУ обустроить пандус, и тогда ее мечта выходить на прогулку самостоятельно сбудется. Но дело не решилось и спустя пять лет. Сначала ЖЭУ отказало в оборудовании пандуса. Затем прошло несколько судов, которые постановили — мэрия обязана поставить подъемник. Спустя 1,5 года после выигранного суда на лестнице у запасного входа в подъезд он наконец появился. И хоть обошелся он Эжвинской администрации в 1,5 миллиона, пользоваться им оказалось опасно.

- У подъемника нет было ограждений, а значит коляска могла опрокинуться. На узкой платформе сама коляска не помещалась. Кнопки управления находились на стационарном пульте. То есть подъемником нельзя было пользоваться самостоятельно без посторонней помощи, - вспоминает эжвинка.

Большую часть жизни 38-летняя жительница Эжвы проводит в четырех стенахФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Ирина отказалась принять такой подъемник в эксплуатацию, а администрация Эжвы не спешила что-то менять, чтобы обеспечить жительницу района свободным выходом из дома. Даже визит к высоким чиновникам не принес результата, но неожиданно к декабре 2018 года администрация Эжвы сделала шаг навстречу.

- Мы заключили соглашение, что мне до конца марта вместо подъемника установят пандус. Правда он будет ненормативным, с крутым уклоном. Но конструкция лестницы не позволяет сделать иначе, - отметила Ирина. - Но я согласна и на такое. Я хотя бы смогу выйти на улицу сама!

Бесхозный подъемник, на который в свое время из бюджета выделили полтора миллиона рублей, демонтируют. Эжвинка решила отказаться от этого устройства еще потому, что его обслуживание (электричество, технический контроль) ляжет на плечи жителей дома. Это, по словам девушки, несправедливо, а пандус «кушать не просит».

Небезопасный Сыкывкар

Пока Ирина Забелина ждет новый пандус с волнением, а самостоятельные прогулки по родной Эжве — со страхом. Для инвалидов улицы Сыктывкара — это сплошные препятствия.

- Тротуары плохие, везде выбоины и ямы, зимой плохо чистят. Приходится выезжать на проезжую часть. Однажды меня сбила машина, коляска перевернулась. Водитель вышел, помог подняться, извинился. С тех пор боюсь ездить по дороге, - рассказывает Ирина.

Ирина дистанционного выучилась на психолога и бухгалтераФото: Наталия БЕШКАРЕВА

По словам Ирины, сегодня в Сыктывкаре все же больше удобств, по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Раньше обувь из магазина приходилось мерить на улице в сопровождении продавца-консультанта, а подравнивать волосы на пороге парикмахерской. Сейчас, по словам эжвинки, многие заведения оборудованы пандусами и автобусы пригодны для инвалидов.

История Ирины повторяет истории борьбы за доступную среду других людей с инвалидностьюФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Таймлиния

Как Ирина Забелина добивалась доступной среды

Март 2014 - переехала в новый дом и подала иск в Эжвинский районный судна на мэрию, которая отказывалась устанавливать пандус. Ирина суд проиграла

Март 2015 — подала иск на решение районного суда в Верховный суд РК. Ирина суд выиграла, а мэрию обязали установить подъемник.

Август 2016 — в подъезде поставили подъемник, который оказался небезопасен, и Ирина его не приняла.

Август-декабрь 2017 года — суд над судебными приставами за бездействие, которые хотели закрыть производство по переделке подъемника.

Декабрь 2017 — встреча с зам. председателя Правительства РК К.Лазаревым. Тот выслушал Ирину и пообещал к январю 2018 года все исправить.

Декабрь 2018 — Нарушения не исправили. Встреча с зам. Председателем Правительства РК Н.Михальченковой. Она дала распоряжение Минстрою проработать вопрос ответственности проектной организации, по вине которой потратили бюджетные деньги, но доступность Ирине не обеспечили.

Декабрь 2018 года — на встрече с представителями администрации Эжвы Ирина отказалась от подъемника в пользу пандуса.

Январь 2019 — мировое соглашение с администрацией Эжвы о том, что если она в течение двух месяцев установит пандус, то Ирина не будет иметь к ней претензий.

Март 2019 — к этому сроку Ирине обещают установить пандус