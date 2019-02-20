Лучше поздно, чем никогда: главам районов Коми объяснили, как работает «мусорная» реформа

С 1 ноября в Коми ввели новую систему по обращению с ТКО. Вместе с ней пришла и новая схема оплаты за услугу – теперь раскошелиться приходится не за квадратные метры, а за каждого прописанного в квартире человека. Напомним, согласно измененному закону увеличение тарифа связано с расходами на бензин для мусоровозов. Ведь теперь отходы будут вывозиться только на официальные полигоны.

Сегодня, 20 февраля, в здании Госсовета Коми глав районов республики пригласили на обучающий семинар «ТКО на территории муниципальных образований. Права и обязанности органов местного самоуправления». Спикером на нем выступила заместитель генерального директора московского Института экономики ЖКХ, разработчик методических рекомендаций по формированию тарифов в сфере обращения с ТКО Светлана Беседина.

Светлана Беседина объяснила все нюансы нововведенияФото: Ольга СОЛОВЕЙ

На протяжении всего дня специалист объясняла, как изменились правила обращения с ТКО, какие новые требования предъявляются к организации захоронения отходов, как правильно оформлять договоры на вывоз мусора и какие штрафные санкции предусмотрены за неисполнение законодательства.

- Первое, что вам нужно сделать - это привязать потребителей к местам. То есть в обязательном порядке нужно знать, что такой-то дом несет мусор на площадку №1, а другой дом несет на площадку №2. А по факту отследить это будет практически невозможно, - обнадежила собравшихся Светлана Беседина.

Эксперт из Москвы отметила, что самая большая проблема в сфере обращения с ТКО – частный сектор. Дело в том, что до введения нового закона власти не могли вынудить частников платить за вывоз мусора. Все суды стояли на стороне индивидуальных собственников, которые говорили, что у них безотходное производство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/693044" frameborder="0"></iframe> Главам районов Коми объясняют "мусорную" реформу.Ольга СОЛОВЕЙ

- У них компостные ямы, они сжигают что-то, закапывают. И никто не смотрел, что возле соседней пятиэтажки вместо одного контейнера ставили три-четыре, которые нужно было содержать, и вокруг которых образовывались горы мусора. Ведь частники проезжают мимо на машине, и выбрасывают свой мусор в них, - поделилась опытом спикер из Москвы. – Но с 1 января 2019 года все обязаны оплачивать услугу.

Мэр Воркуты Игорь Гурьев задал спикеру несколько интересующих его вопросовФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Светлана Беседина напомнила главам районов, что за неисполнение закона, муниципалитетам грозят штрафные санкции.

- Есть кодекс об административных правонарушениях. Там три статьи, по которым возможно привлечь к ответственности. Плюс 52 федеральный закон, - отметила директор Института экономики ЖКХ.

Во время перерыва Светлана Беседина рассказала «КП-Коми», что темпы ввода системы по обращению с ТКО зависят от желания властей.

- Смотря, как за это взяться. Можно за пять лет внедрить все, а можно и за двадцать. Это вопрос денег и задействованности административных ресурсов, - подчеркнула эксперт. – В этом вопросе должна быть массовая информационная компания, которая расскажет людям, за что они платят и что им за это будет. Если это делать втихаря, то у меня, как у потребителя, появится вопрос, почему я должна кому-то платить за то, что они организуют свой бизнес?

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