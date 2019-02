В The New York Times опубликовали статью о мусорном полигоне на Шиесе

Стройку на мусорном полигоне у Шиеса посетил журналист The New York Times в Москве - Нил Макфаркухар. Свои впечатления от поездки и рассуждения о падающем рейтинге Путина он опубликовал в статье «Бедность, протесты против мусорных свалок и зимняя хандра россиян».

8 февраля Нил Макфаркухар побывал на форпосте сопротивления против строительства мусорного полигона на Шиесе – в поселке Урдома. В сопровождении переводчика и фотографа он погулял около знаменитой стройки, пообщался с активистами вахты на Шиесе и жителями Урдомы.

- Все сырьевые ресурсы— нефть, газ, алмазы, древесина— все идет отсюда и продается за рубеж, а прибыль уходит в Москву. Мы же ничего не получаем, - передает американский журналист слова 41-летний охотника Юрия Дежина. Все комментарии местных навевают ощущение несправедливости: жители Архангельской области не могут понять, за какие грехи на северной земле будут складировать московский мусор.

В своей статье журналист рассуждает, что народное недовольство, в том числе, результат непопулярных реформ и роста НДС. Доходы населения падают, а цены ползут вверх. Впервые за 20 лет правления Путина он перестал ассоциироваться со словосочетанием «сытая жизнь». Последние исследования Левада-Центра показали, что 45% россиян признают: Россия движется в неправильном направлении. Рейтинг одобрения деятельности Путина составляет 64%, а год назад он держался на уровне в 80%. Вывод - впервые за долгие годы в России можно наблюдать рост гражданской активности на фоне потери веры в государство, которое не слышит людей.

- Перевод статьи РИА новости – вот ЗДЕСЬ.

- Оригинал статьи вот ЗДЕСЬ.

Справка

Нил Макфаркухар (Neil MacFarquhar)

Корреспондент газеты The New York Times в Москве. Он рос в 1960-х годах в городке Марса-эль-Брега в Ливии, где учился в начальной школе. Закончил факультет международных отношений Стэнфордского университета (1982 год) и вернулся на Ближний Восток. Овладел в совершенстве арабским, освещал события в регионе сначала для агентства The Associated Press, затем возглавил бюро газеты The New York Times в Каире, проработав там с 2001 по 2006 год. С ноября 2006 по май 2008 года был корреспондентом этой газеты в городе Сан-Франциско, а с июня 2008 года до лета 2013 года возглавлял бюро The New York Times при Организации Объединенных Наций.