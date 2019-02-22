Известный коми скульптор отметил 80-летие, запустив «Вечный двигатель»

Вчера в Национальной галерее открылась выставка «Вечный двигатель», приуроченная к 80-летнему юбилею Владимира Рохина одного из ведущих скульпторов Республики Коми. Вернисаж собрал полный зал деятелей культуры, а экспозиция — новейшие и малоизвестные работы художника.

Владимир РохинФото: Дарья ЮДИНА

Владимир Рохин — ключевая фигура в коми искусстве. Это доказывают не только многочисленные звания и награды. Сами того не зная, сыктывкарцы каждый день видят работы Владимира Рохина на улицах: памятник Стефану Пермскому из розового гранита в Саду скульптур, памятник Домне Каликовой рядом с Русской гимназией, мемориальный комплекс рядом со школой № 25, посвященный Вячеславу Малышеву. Мастерство художника из республики признала Третьяковская галерея: там хранится его скульптура «Пасечник».

Юбиляра поздравляли больше часаФото: Дарья ЮДИНА

Ещё одно доказательство заслуг Владимира Рохина — благодарность учеников и коллег. Гости чествовали именинника больше часа.

— Я познакомилась с Владимиром Афанасьевичем через его скульптуру, которая стоит в Усть-Цильме возле музея. Тогда никак не предполагала, что спустя много лет он станет моим учителем. Владимир Афанасьевич в каждой почеркушке неопытных студентов видел что-то интересное. Как учитель он отличался деликатностью, внимательностью, добротой, — поздравила скульптора председатель Союза мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов Республики Коми Ольга Томилова.

Ольга ТомилинаФото: Дарья ЮДИНА

Другие гости вспомнили о «молодой дерзости» художника, о любви посетителей к его работам. Куратор выставки Ольга Орлова даже нашла в архивах номер газеты, в котором рассказывалось о первом успехе Владимира Рохина. Тогда он, ещё 12-летний мальчик, участвовал во Всесоюзной выставке изобразительного творчества детей. Это было в 1951 году.

Ольга ОрловаФото: Дарья ЮДИНА

За 68 лет творчества Владимир Рохин создал немало скульптур из разных материалов: дерева, металла, капы, смолы, эпоксида, оргстекла. Посетители выставки «Вечный двигатель» смогут увидеть это разнообразие в экспозиции.

Скульптуры выполнены из разных материаловФото: Дарья ЮДИНА

— Так как предполагалась небольшая, камерная выставка, мы отобрали станковые работы, малые скульптуры. Со знаковыми работами Владимира Афанасьевича можно познакомиться в постоянных экспозициях, а здесь представлены произведения в основном из мастерской. Их редко можно увидеть. Хронологически эти скульптуры охватывают промежуток с 80-х годов по современность, — рассказала Ольга Орлова.

Экспозицию по большей части составили "запасы" из мастерскойФото: Дарья ЮДИНА

В центре экспозиции находится одна их самых свежих работ скульптора — арт-объект «Вселенная» из серии «Вечный двигатель». Арт-объект воплощает размышления о «перпетуум-мобиле»: колесо-вселенная и шестеренки-планеты крутятся за счет двух грузов.

"Вселенная" из серии "Вечный двигатель"Фото: Дарья ЮДИНА

Владимир Рохин показывает гостям, как работает "Вселенная"Фото: Дарья ЮДИНА

Другая новейшая скульптура, «Погружение в нектар», посвящена любимой теме художника природе. Эскиз «Пушкин и муза» в будущем вырастет в полноразмерное творение: поэта отольют в бронзе, а его даму — в алюминии. Привлекает внимание и другая небольшая скульптура: мимо забавного нотного стана из камня и металла невозможно пройти.

Дуэт в будущем вырастет в полноразмерную скульптуруФото: Дарья ЮДИНА

Кроме новых работ на выставке можно встретить и визитные карточки Владимира Рохина, например, скульптуру «Материнство».

Работа "До, ре, ми, фа, соль, ля, си" на фото крайняя справаФото: Дарья ЮДИНА

Увидеть новые и малознакомые широкой публике работы Владимира Рохина можно до 21 марта включительно. Выставка «Вечный двигатель» находится на втором этаже Национальной галереи Республики Коми.

На выставке кроме новых работы представлены визитные карточки скульптораФото: Дарья ЮДИНА

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