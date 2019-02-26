Активисты перекрыли дорогу бензовозам, направлявшимся на стройку мусорного полигона на Шиесе

25 февраля активисты борьбы против строительства мусорного полигона на Шиесе выстроились в «живой щит» и не дали проехать трем бензовозам на стройку. К концу дня, устав от ожидания, все автомашины разъехались, сообщают на УРДОМА Online.

Четыре дня назад, 22 февраля, активисты таким же путем остановили движение колонны груженной техники. После этого инцидента люди организовали круглосуточное патрулирование железнодорожных путей. 25 февраля история повторилась.

- Ровно в том же месте активисты не допустили движение трех груженых топливозаправщиков, двигавшихся на станцию Шиес, и восьми грузовых автомашин, покидавших стройку, - говорится в сообщении.

По тревоге к месту происшествия съехались жители Урдомы, Мадмаса и Сыктывкара: всего около 20 человек. Они пишут, что машины двигались по нелегальному железнодорожному переезду, который соорудили в обход техники безопасности. Люди пытались доказать инспектору ДПС, что он потворствует незаконному движению техники, ведь дорога, по которой едут авто, не имеет паспорта и статуса проезжей части.

- Переезд - это набор деревянных брусков, которые уложены между рельсами поперек шпал. Они между собой не закреплены, имеют разную длину и шатаются при проезде техники. От увиденного - мурашки, - сообщают люди.

Бензовозам не удалось попасть за периметр стройки: активисты не освободили дорогу, к вечеру машины разъехались. Инспектор ДПС ГИБДД по Ленскому району Задворный остался оформлять административное правонарушение за поврежденный телефон одного из охранников стройки. «Применение же физической силы со стороны охранника в отношении одной из активисток во внимание не принято», - пишут люди.

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