Депутатом Госсовета Коми стал пленник ливийской тюрьмы

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Партия «Родина», попавшая по итогам голосования в Госсовет Коми, не намерена передавать депутатский мандат социолога Максима Шугалея другому члену партии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

По словам Алексея Журавлева, тот факт, что партийный список возглавил социолог Максим Шугалей, который до сих пор томится в ливийской тюрьме, поможет вывести вопрос его освобождения на международный уровень. Ранее стало известно, что партия «Родина» с Максимом Шугалеем во главе списка прошла в республиканский парламент Коми, набрав 9,83 процента голосов.

- Надеюсь, Максим уже в ближайшее время сможет приступить к исполнению своих обязанностей, именно поэтому мы его и выдвигали, — отметил Журавлев в комментарии Федеральному агентству новостей. — Партия «Родина» всегда заботится о своих гражданах, тем более о патриотах, которые томятся в тюрьмах за рубежом. Для нас это было принципиальным решением, сделать все, чтобы дать Максиму государственный статус.

Новый статус российского социолога поможет его скорейшему освобождению, уверен лидер партии «Родина».

- Мы надеемся и даже уверены, что в связи с избранием Максима в Госсовет Коми у Министерства иностранных дел РФ появляется гораздо больше возможностей воздействовать на правительства тех стран, которые незаконно удерживают Максима Шугалея, а также на людей, которые держат российских граждан в застенках. Благодаря этому, надеюсь, нам уже в ближайшее время удастся добиться, чтобы Максима выпустили на свободу, и он смог вернуться в Российскую Федерацию.

В связи с этим, естественно, никаких планов передавать кому-либо мандат Шугалея у партии «Родина» нет и быть не может, повторил Алексей Журавлев.

— Никаких других действий мы, естественно, планировать не собираемся. Мы надеемся, что Максим в ближайшее время будет освобожден и сможет приступить к своим обязанностям. Вот когда он вернется в Российскую Федерацию, тогда мы с ним будем разговаривать о его планах и о его возможностях. Но сегодня главное — чтобы он вернулся на Родину, — подчеркнул руководитель партии.

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