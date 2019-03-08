«Неженское дело»: жительницы Коми, которые разбивают все мифы о слабом поле

8 марта Россия празднует Международный женский день. Сейчас этот праздник ассоциируется с тюльпанами и пожеланиями оставаться милыми и добрыми. Но изначально 8 марта имело совсем другое значение: это был день солидарности всех женщин в борьбе за равные права. «Комсомольская правда-Коми» решила пообщаться с жительницами республики, которые своим примером опровергают стереотипы о «слабом поле», не теряя ни капли женственности.

Валерия Гвардина. Фото с личной страницы

Валерия Гвардина, участница сыктывкарского клуба ММА «Север»:

- В ММА я пришла после трех лет простоя: раньше состояла в сборной Коми, потом попала в аварию, и пришлось на время забыть о спорте. Как-то раз я сидела на работе и решила «загуглить», узнать, есть ли в нашем городе клубы смешанных единоборств. Чтобы туда попасть, написала резюме. Мне очень быстро ответили и пригласили на тренировку. Сначала тренировалась в женской группе, потом стало скучно — я перешла в основную группу, где девушек не оказалось. Сейчас нарабатываю технику боя, так как опыт в ММА у меня пока небольшой. Тренировки совмещаю с учебой: я на последнем курсе, пишу диплом.

Моему молодому человеку, конечно, не особо нравится, то, что я дерусь на октагоне. Но он ничего мне запрещает, говорит: «Хочу, чтобы ты занималась тем, что для тебя важно». А для меня это действительно важно.

Валерия Гвардина

Вообще, мне часто говорят: «ты же девочка», «должна на кухне стоять» и т.п. Я просто не обращаю внимания, считаю, что каждый должен занимать тем, что нравится. А я с детства любила машинки и войнушки, привыкла быть «своей» в компании ребят. Женственность, на мой взгляд, — это вовремя проявленная слабость. У меня это происходит, в основном, дома.

Виктория Лузгарева. Фото со страницы "ВКонтакте"

Виктория Лузгарёва, мотомеханик, мотоциклист:

— Я люблю мотоциклы с детства, за рулем уже больше 10 лет. Любовь к железным коням мне перешла по наследству от папы-мотоциклиста. Он собрал трайк (трехколесный мотоцикл без коляски) и ездит на нем больше пяти лет. Сейчас папа занимается новым проектом.

Виктория Лузгарева. Фото из личного архива героини

С разговорами о «неженском деле» сталкиваться не приходилось. У меня окружение такое, что им просто неоткуда взяться. Мое увлечение поддерживает вся семья: ездит и папа с мамой, и муж, и даже сын. В этом году ему будет семь лет, а на байк он сел в пять лет. Да и незнакомые люди, видя девушку за рулем мотоцикла, чаще улыбаются и восхищаются, заваливают комплиментами и вопросами. Со стереотипами сталкиваюсь только в интернете.

Я не только езжу на мотоцикле: также вместе с мужчинами работаю мотомехаником в Эжве. Знаю немало сильных, смелых, а главное, женственных девушек, легко справляющихся с байками.

Фото предоставлено героиней статьи

Ольга Румянцева, научный сотрудник Института физиологии Коми НЦ УРО РАН, тренер-преподаватель Школы боевых искусств Анатолия Чиканчи, чемпионка мира по тхэквондо, мастер спорта России:

— Сначала я занималась спортивной гимнастикой и акробатикой. Потом с подачи родных увлеклась тхэквондо. Им занимаюсь больше 20 лет, правда, брала перерыв из-за учебы. За это время у меня было немало боев, но самым запоминающимся стал бой на Чемпионате мира в Италии в 2015 году. Пришлось тяжело: соперница была на 15-20 килограмм крупнее и выше. Тогда помогла выносливость, хорошая подготовка, поддержка команды и тренера.

Бывало так, что мужчины не воспринимали меня всерьез как тхэквондиста. Мы с молодым человеком разошлись на этой почве: он считал единоборства неженским делом. Я работала (и работаю) сразу на трех «специальностях»: как спортсменка, как тренер, как научный сотрудник Института физиологии Коми НЦ УРО РАН. Он хотел, чтобы я оставила тренерство и спорт. А для меня тхэквондо — скорее отдушина, чем работа.

Ольга Румянцева. Фото из личного архива

Случалось не раз, что папы, приводившие детей на тренировки, реагировали на меня, исходя из стереотипов. Этого не избежать. В процессе тренировок все уже понимают, что не зря привели ребенка ко мне. Про меня говорят: «Добрая, но строгая».

Валентина Черномашенцева. Фото предоставлено героиней публикации

Валентина Черномашенцева, 35 лет проработала токарем ООО «Газпром бурение»:

— Захотела быть токарем из-за влияния папы: он работал механиком и в детстве всему меня научил: ставить розетку, менять лампочку, шить на машинке. После окончания учебы он предложил мне работу в КИПе (подразделение контрольно-измерительных приборов). Но я себя видела только за станком, о чем сказала папе. Сначала он был против, но потом смирился и помог устроиться ученицей в токарный цех Садовского сахарного завода. Там я трудилась полгода.

Спустя какое-то время переехала в Ухту. До этого родственники рассказывали про тайгу, северное сияние и белые ночи. Север казался далеким и недосягаемым, как луна, и мне очень хотелось тут побывать. После окончания техникума сестра приехала в Ухту, я решила её навестить — и влюбилась в город. Пожила полтора года, потом уехала в Украину, затем — в Краснодарский край. Но север тянул и в итоге я вернулась.

В Ухте устроилась на завод. Я прочитала объявление о том, что в кирпичный цех требуется рабочий: пришла, заглянула в него и закрыла дверь. Зашла к начальнику механического цеха и попросилась ученицей токаря, хотя имела уже второй разряд. Он опешил и долго не хотел брать на работу, но я уговорила. Другие рабочие смотрели с усмешкой: пришла тут, на каблучках и в короткой юбочке. Зато потом мужчины сами приходили ко мне за советом.

Вообще, считаю, что токарь — очень даже женская профессия. Конечно, она тяжелая физически, но в то же время творческая: я беру болванку, вытачиваю из неё деталь — и уже вижу результат своего труда. Для меня каждый болт — произведение искусства.

Женственной можно оставаться в любой профессии. Я сама себе шила красивые комбинезоны, за станком всегда стояла грациозно, выпрямив спину. И во время работы пела она приносила мне радость.

Фото с третьего этап "Супершипа-2019"

Ирина Ярошенко, участница ледовых трековых гонок «Супершип»:

— Участие в гонках началось после семейного ужина накануне моего Дня рождения. Супруг проговорился, что купил спортивную машину (раньше он сам участвовал в гонках). Я особо не придала этому значение, в шутку спросила: «Мне надеюсь?». А он ответил: да! Моему счастью не было предела, но и с другой стороны я совершено не представляла, что из этого может выйти. Одолевали сомнения: как меня воспримут болельщики этого мужского спорта? Как я вообще сяду за баранку авто? А не будет ли мне страшно? Но у меня было достаточно времени, чтобы все обдумать, и я решила рискнуть. И не пожалела: гонки дарят выброс адреналина, невероятные эмоции и впечатления, общение.

Ирина Ярошенко. Фото со страницы "ВКонтакте"

Родные поддерживают, болеют за меня. Дети приходят на каждый этап, несмотря на погоду. Папа, наверно, по началу скептично к гонкам относился, но, зная мой характер, стал воспринимать все иначе.

Я участвую в «Супершипе» уже третий год. Больше всего запомнились заезды прошлого чемпионата: тогда я когда начала обгонять соперников и смогла приехать на 3 место. Хочется это повторить: невероятные ощущения испытываешь, когда тебя награждают.