2019-03-08T22:59:19+03:00
Общество

«Неженское дело»: жительницы Коми, которые разбивают все мифы о слабом поле

Боец ММА, токарь и байкер — женщины республики могут освоить любое «мужское» дело
Дарья ЮДИНА
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Женщинам Коми все по плечу: и горящая изба, и разбушевавшийся коньЖенщинам Коми все по плечу: и горящая изба, и разбушевавшийся конь
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8 марта Россия празднует Международный женский день. Сейчас этот праздник ассоциируется с тюльпанами и пожеланиями оставаться милыми и добрыми. Но изначально 8 марта имело совсем другое значение: это был день солидарности всех женщин в борьбе за равные права. «Комсомольская правда-Коми» решила пообщаться с жительницами республики, которые своим примером опровергают стереотипы о «слабом поле», не теряя ни капли женственности.

Валерия Гвардина. Фото с личной страницы

Валерия Гвардина. Фото с личной страницы

Валерия Гвардина, участница сыктывкарского клуба ММА «Север»:

- В ММА я пришла после трех лет простоя: раньше состояла в сборной Коми, потом попала в аварию, и пришлось на время забыть о спорте. Как-то раз я сидела на работе и решила «загуглить», узнать, есть ли в нашем городе клубы смешанных единоборств. Чтобы туда попасть, написала резюме. Мне очень быстро ответили и пригласили на тренировку. Сначала тренировалась в женской группе, потом стало скучно — я перешла в основную группу, где девушек не оказалось. Сейчас нарабатываю технику боя, так как опыт в ММА у меня пока небольшой. Тренировки совмещаю с учебой: я на последнем курсе, пишу диплом.

Моему молодому человеку, конечно, не особо нравится, то, что я дерусь на октагоне. Но он ничего мне запрещает, говорит: «Хочу, чтобы ты занималась тем, что для тебя важно». А для меня это действительно важно.

Валерия Гвардина

Валерия Гвардина

Вообще, мне часто говорят: «ты же девочка», «должна на кухне стоять» и т.п. Я просто не обращаю внимания, считаю, что каждый должен занимать тем, что нравится. А я с детства любила машинки и войнушки, привыкла быть «своей» в компании ребят. Женственность, на мой взгляд, — это вовремя проявленная слабость. У меня это происходит, в основном, дома.

Виктория Лузгарева. Фото со страницы "ВКонтакте"

Виктория Лузгарева. Фото со страницы "ВКонтакте"

Виктория Лузгарёва, мотомеханик, мотоциклист:

— Я люблю мотоциклы с детства, за рулем уже больше 10 лет. Любовь к железным коням мне перешла по наследству от папы-мотоциклиста. Он собрал трайк (трехколесный мотоцикл без коляски) и ездит на нем больше пяти лет. Сейчас папа занимается новым проектом.

Виктория Лузгарева. Фото из личного архива героини

Виктория Лузгарева. Фото из личного архива героини

С разговорами о «неженском деле» сталкиваться не приходилось. У меня окружение такое, что им просто неоткуда взяться. Мое увлечение поддерживает вся семья: ездит и папа с мамой, и муж, и даже сын. В этом году ему будет семь лет, а на байк он сел в пять лет. Да и незнакомые люди, видя девушку за рулем мотоцикла, чаще улыбаются и восхищаются, заваливают комплиментами и вопросами. Со стереотипами сталкиваюсь только в интернете.

Я не только езжу на мотоцикле: также вместе с мужчинами работаю мотомехаником в Эжве. Знаю немало сильных, смелых, а главное, женственных девушек, легко справляющихся с байками.

Фото предоставлено героиней статьи

Фото предоставлено героиней статьи

Ольга Румянцева, научный сотрудник Института физиологии Коми НЦ УРО РАН, тренер-преподаватель Школы боевых искусств Анатолия Чиканчи, чемпионка мира по тхэквондо, мастер спорта России:

— Сначала я занималась спортивной гимнастикой и акробатикой. Потом с подачи родных увлеклась тхэквондо. Им занимаюсь больше 20 лет, правда, брала перерыв из-за учебы. За это время у меня было немало боев, но самым запоминающимся стал бой на Чемпионате мира в Италии в 2015 году. Пришлось тяжело: соперница была на 15-20 килограмм крупнее и выше. Тогда помогла выносливость, хорошая подготовка, поддержка команды и тренера.

Бывало так, что мужчины не воспринимали меня всерьез как тхэквондиста. Мы с молодым человеком разошлись на этой почве: он считал единоборства неженским делом. Я работала (и работаю) сразу на трех «специальностях»: как спортсменка, как тренер, как научный сотрудник Института физиологии Коми НЦ УРО РАН. Он хотел, чтобы я оставила тренерство и спорт. А для меня тхэквондо — скорее отдушина, чем работа.

Ольга Румянцева. Фото из личного архива

Ольга Румянцева. Фото из личного архива

Случалось не раз, что папы, приводившие детей на тренировки, реагировали на меня, исходя из стереотипов. Этого не избежать. В процессе тренировок все уже понимают, что не зря привели ребенка ко мне. Про меня говорят: «Добрая, но строгая».

Валентина Черномашенцева. Фото предоставлено героиней публикации

Валентина Черномашенцева. Фото предоставлено героиней публикации

Валентина Черномашенцева, 35 лет проработала токарем ООО «Газпром бурение»:

— Захотела быть токарем из-за влияния папы: он работал механиком и в детстве всему меня научил: ставить розетку, менять лампочку, шить на машинке. После окончания учебы он предложил мне работу в КИПе (подразделение контрольно-измерительных приборов). Но я себя видела только за станком, о чем сказала папе. Сначала он был против, но потом смирился и помог устроиться ученицей в токарный цех Садовского сахарного завода. Там я трудилась полгода.

Спустя какое-то время переехала в Ухту. До этого родственники рассказывали про тайгу, северное сияние и белые ночи. Север казался далеким и недосягаемым, как луна, и мне очень хотелось тут побывать. После окончания техникума сестра приехала в Ухту, я решила её навестить — и влюбилась в город. Пожила полтора года, потом уехала в Украину, затем — в Краснодарский край. Но север тянул и в итоге я вернулась.

В Ухте устроилась на завод. Я прочитала объявление о том, что в кирпичный цех требуется рабочий: пришла, заглянула в него и закрыла дверь. Зашла к начальнику механического цеха и попросилась ученицей токаря, хотя имела уже второй разряд. Он опешил и долго не хотел брать на работу, но я уговорила. Другие рабочие смотрели с усмешкой: пришла тут, на каблучках и в короткой юбочке. Зато потом мужчины сами приходили ко мне за советом.

Вообще, считаю, что токарь — очень даже женская профессия. Конечно, она тяжелая физически, но в то же время творческая: я беру болванку, вытачиваю из неё деталь — и уже вижу результат своего труда. Для меня каждый болт — произведение искусства.

Женственной можно оставаться в любой профессии. Я сама себе шила красивые комбинезоны, за станком всегда стояла грациозно, выпрямив спину. И во время работы пела она приносила мне радость.

Фото с третьего этап "Супершипа-2019"

Фото с третьего этап "Супершипа-2019"

Ирина Ярошенко, участница ледовых трековых гонок «Супершип»:

Участие в гонках началось после семейного ужина накануне моего Дня рождения. Супруг проговорился, что купил спортивную машину (раньше он сам участвовал в гонках). Я особо не придала этому значение, в шутку спросила: «Мне надеюсь?». А он ответил: да! Моему счастью не было предела, но и с другой стороны я совершено не представляла, что из этого может выйти. Одолевали сомнения: как меня воспримут болельщики этого мужского спорта? Как я вообще сяду за баранку авто? А не будет ли мне страшно? Но у меня было достаточно времени, чтобы все обдумать, и я решила рискнуть. И не пожалела: гонки дарят выброс адреналина, невероятные эмоции и впечатления, общение.

Ирина Ярошенко. Фото со страницы "ВКонтакте"

Ирина Ярошенко. Фото со страницы "ВКонтакте"

Родные поддерживают, болеют за меня. Дети приходят на каждый этап, несмотря на погоду. Папа, наверно, по началу скептично к гонкам относился, но, зная мой характер, стал воспринимать все иначе.

Я участвую в «Супершипе» уже третий год. Больше всего запомнились заезды прошлого чемпионата: тогда я когда начала обгонять соперников и смогла приехать на 3 место. Хочется это повторить: невероятные ощущения испытываешь, когда тебя награждают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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