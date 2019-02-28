«Депутаты, примите разумное решение»: сыктывкарцы просят перевести спорный участок в Орбите в зону парков

В зале «Сыктывкар» при городской мэрии прошло собрание жителей Орбиты, дома которых прилегают к спорному участку на пересечении улиц Тентюковская и Петрозаводская. Люди высказали немногочисленным депутатам и чиновникам, которые присутстовали на мероприятии, почему они мечтают о переводе земель из зоны жилого строительства в зону парков и скверов. Передаем, что происходило в зале.

Эпопея с судами

Активист движения «Орбита за комфортный Сыктывкар» Станислав Штралер рассказал, что несколько раз горожане инициировали рассмотрение вопроса о переводе земель спорной территории из зоны Ж1 (зона застройки жилыми домами) в зону Р5 (зона зеленых насаждений). При этом уже построенной автопарковке ничего не грозит, арендатор при переводе земель не теряет возможности ее использования.

Станислав Штралер показал, как выглядит участокФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Общественник напомнил, что администрация имеет право расторгнуть договор с арендатором на основании желания благоустройства территории: об этом гласит один из пунктов документа. Дело о расторжении рассматривалось во многих судах, в том числе и за пределами республики. Во всех случаях суд вставал на сторону арендатора. Параллельно судьбу участка решали депутаты на Совете города:

- Сначала народные избранники отклонили разбор этого вопроса, а затем рассмотрели его отрицательно. Сейчас мы подали в Совет города еще одно заявление на перевод земель из зоны Ж1 в Р5. Все начинается сначала, - отметил Штралер.

Узаконенные махинации

Станислав Штралер углубил в историю вопроса о споре за землю, в которой есть много темных пятен. Автопарковку зарегистрировали в кадастровой палате, как объект недвижимости только благодаря маленькому магазинчику напротив «Пятерочки». Этот статус позволит арендатору выкупить землю и делать на ней все, что ему заблагорассудится.

Фотографию проекта дома, который предполагалось построить на спорном участке, жители Орбиты нашли в открытом доступеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

При этом жители Орбиты нашли на просторах интернета предпроектный эскиз жилого комплекса «Республика», который может появиться на месте парковки. На днях всплыла информация, что неизвестные люди ходили по домам и собирали подписи, мол, парковка нужна жителям Орбиты. «Но парковка строилась не для горожан. Когда собственником станет «Ассорти плюс»,то ни один человек не сможет поставить там машину: земля будет огорожена для строительства объекта недвижимости».

Собрание вела заместитель председателя Совета города Наталья ЛогиноваФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Штралер отметил, что при переводе земель в зону парков построить на этом месте многоэтажку будет уже невозможно. Но арендатор не пострадает: мэрия может предложить емк не менее выгодную территорию для использования.

Нет скамеек - нет надежды

Жители Орбиты единогласно высказались, что зона для отдыха им жизненно необходима. У домов около спорного участка нет ни одной скамейки. Одна из участниц собрания рассказала, что бабушки, живущие в доме №81 по улице Тентюковской, вынуждены ходит на остановку, где есть скамейки, чтобы «дышать свежим воздухом».

Жительница Орбиты рассказала о всеобщей проблеме: людям негде отдыхатьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Архитектор Альберт Ракин рассказал, что сам проектировал этот микрорайон. Однако ему и в голову не могло прийти, что на этом пятачке может появиться дом. Он в недоумении, почему эту зону решили использовать под жилое строительство, предварительно не согласовав этот вопрос с людьми.

Архитектор Альберт Ракин в недоумении: почему спортный пятачок земли предназначен для жилой застройкиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Активист Виталий Шахов призвал депутатов принять разумное решение, а именно одобрить перевод земель из зоны жилищного строительства в зону зеленых насаждений.

Виталий Шахов призвал депутатов принять разумное решениеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Изначально на этом месте должен был быть досуговый центр. Перевод этой территории в зону жилой застройки - это грубое нарушение, это уже вопрос к прокуратуре. Между тем, парковка занимает седьмую часть территории, но никто из арендаторов не говорит, что там будет построено. Обращаюсь к депутатам, которые дважды отклонили разумное решение, поступите правильно, - отметил он.

Участники собрания дружно проголосовали за принятие резолюции собранияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В конце собрания Вячеслав Штралер зачитал резолюцию с требованием обустроить спортный участок скамейками и площадки для игр детей и отдыха взрослых, а площадь озелененных территорий привести в соответствии с нормативами. Кроме этого, сыктывкарцы просят перевести спорную землю в зону зеленых насаждений, а также внести эту территорию в Генплан города, как место общего пользования. Активисты надеются, что до 15 мая смогут провести городской референдум на тему перевода земель и благоустройства спорного участка, а также изъятия участка для муниципальных нужд в случае его отчуждения до проведения референдума. Все присутствующие дружно проголосовали за принятие документа.